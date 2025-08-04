Patrick Kluivert Diterpa 5 Kabar Bahagia Sekaligus Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon dan Kuwait di Surabaya!

PATRICK Kluivert diterpa 5 kabar bahagia sekaligus jelang Timnas Indonesia melawan Lebanon dan Kuwait dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur, pada September 2025. Kabar ini diprediksi bakal meningkatkan motivasi personel Timnas Indonesia saat melakoni laga-laga genting ke depan.

Lantas, apa saja kabar bahagia yang dimaksud? Pertama datang dari Kevin Diks. Wing back kanan Timnas Indonesia ini mencetak satu gol saat sang klub, Borussia Monchengladbach, menang 2-0 atas Valencia di laga uji coba.

Kevin Diks cetak gol di laga Borussia Monchengladbach vs Valencia (Foto: Borussia Monchengladbach)

Gol penalti Kevin Diks terasa istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun ke-125 Borussia Monchengladbach. Kabar bahagia kedua datang dari eks penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta.

Ramadhan Sananta mulai rutin mencetak gol bersama klub asal Brunei Darussalam yang eksis di Liga Super Malaysia 2025, DPMM. Menantang klub Liga 2 Indonesia, Ramadhan Sananta mencetak dua gol sekaligus membantu sang klub menang 5-0 di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam, pada Sabtu 2 Agustus 2025.



1. Dean James Repotkan PSV Eindhoven

Kabar bahagia lanjutan datang dari Dean James. Pemain milik Go Eagles ini menunjukan dirinya layak menjadi wing back atau winger andalan Timnas Indonesia. Semalam, Dean James mencetak assist atas gol tunggal Go Ahead Eagles ke gawang PSV Eindhoven di Piala Super Belanda 2025.

Saat itu, umpan silang Dean James dimanfaatkan winger Go Ahead Eagles Mathis Suray untuk membobol gawang PSV Eindhoven kawalan Matej Kovar. Sayangnya dalam laga ini, Dean James ditarik keluar karena cedera di menit 83. Selain itu, Go Ahead Eagles juga gagal juara karena kalah 1-2 dari PSV Eindoven.