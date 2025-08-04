Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keren! Justin Hubner Ogah Terlena dengan Popularitas, Mau Buktikan Diri di Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |04:49 WIB
Keren! Justin Hubner Ogah Terlena dengan Popularitas, Mau Buktikan Diri di Eropa
Justin Hubner tidak mau terlena dengan popularitasnya (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner tidak mau terlena dengan popularitasnya di kalangan penggemar sepakbola Indonesia. Ia bertekad membuktikan diri layak tampil di kompetisi Eropa.

Hubner resmi bergabung dengan Fortuna Sittard pada bursa transfer musim panas 2025 setelah meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Ia dikontrak hingga Juni 2028 oleh klub Eredivisie tersebut.

Justin Hubner debut bersama Fortuna Sittard @fortuna.sittard

Kepindahannya ke Fortuna Sittard cukup menyita beberapa media Belanda. Pasalnya, Hubner merupakan pemain muda yang sudah merasakan atmosfer sepakbola Inggris dan Jepang.

1. Pengikut Tidak Berarti

Popularitas Hubner di Asia, khususnya Indonesia, tak bisa dipungkiri. Berkat kiprahnya bersama Timnas Indonesia, terutama dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, jumlah pengikutnya di Instagram kini mencapai lebih dari 3,8 juta.

Namun, Hubner sadar hal itu tidak berarti apa-apa. Besarnya jumlah pengikut di media sosial tidak ada gunanya di atas lapangan.

“Ya, tapi sayangnya itu tidak bisa dibelikan apa-apa,” kata Hubner, dilansir dari kanal YouTube ESPN NL, Minggu (3/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
