HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Girang Tak Harus Hadapi Striker Ganas Bayer Leverkusen: Dia Tidak Normal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |11:11 WIB
Justin Hubner Girang Tak Harus Hadapi Striker Ganas Bayer Leverkusen: Dia Tidak Normal
Justin Hubner senang lantaran tak harus menghadapi Victor Boniface yang disebutnya tidak normal (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner langsung diturunkan pada laga uji coba antara Fortuna Sittard vs Bayer Leverkusen. Ia pun senang karena tidak harus bersua Victor Boniface yang disebutnya tidak normal.

Di laga itu, Hubner turun sebagai starter. Sayangnya, Fortuna Sittard kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen di Offermans Joosten Stadion, Sittard, Belanda, Sabtu 2 Agustus 2025 dini hari WIB.

Victor Boniface

Hubner memiliki cerita yang menarik untuk diulas. Bek berpostur jangkung itu mengaku bersyukur karena tidak berduel dengan striker Leverkusen Victor Boniface.

1. Tidak Normal

Pasalnya, pemain asal Nigeria itu baru dimasukkan oleh Erik ten Hag pada menit ke-72. Sementara Hubner sudah ditarik keluar sejak menit ke-64.

“Saya melihatnya masuk dan saya senang sudah digantikan,” kata Hubner sembari tertawa, dilansir dari kanal YouTube ESPN NL, Minggu (3/8/2025).

Menurut bek Timnas Indonesia itu, Boniface merupakan sosok striker yang ganas. Bahkan, ia sampai berkelakar menyebut bomber lawan tidak normal karena posturnya yang besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
