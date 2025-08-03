Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Sedih Justin Hubner soal Sulitnya Tembus Tim Utama Klub Liga Inggris

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |09:18 WIB
Curhat Sedih Justin Hubner soal Sulitnya Tembus Tim Utama Klub Liga Inggris
Justin Hubner curhat soal sulitnya menembus tim utama klub Liga Inggris (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner mencurahkan isi hatinya saat merantau ke Wolverhampton Wanderers. Apalagi, ia pindah ke Inggris di usia yang begitu muda.

Hubner mengawali kariernya di Den Bosch Youth pada 2017. Ia bergabung dengan Wolves pada 2020. Pemain berpostur jangkung itu masuk di skuad U-18 hingga U-21.

1. Dipinjamkan

Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)

Pada 2024, Hubner sempat dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka. Sayangnya, ia tidak mendapatkan banyak menit bermain. Alhasil, pemain Timnas Indonesia itu kembali ke Wolves.

Meski usianya masih 21 tahun, perjalanan Hubner terbilang cukup panjang. Ia telah menjajal atmosfer sepakbola Inggris, dan Jepang. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Wolves.

“Ya, di usia muda saya pergi ke Wolverhampton. Saya bisa berkembang dengan baik di sana. Saya menjadi pemain yang bagus di sana,” kata Hubner dilansir dari kanal YouTube ESPN NL, Minggu (3/8/2025).

“Akhirnya saya dipinjamkan ke Jepang. Setelah itu saya kembali ke Wolves,” sambung pria berdarah Belanda itu.

2. Belum Sempat Debut

Meski tampil reguler di Wolves U-21, Hubner belum sempat mencatat debut bersama skuad utama di Liga Inggris. Ia menyebut debut di Liga Inggris bukan perkara mudah, apalagi untuk pemain muda.

 

Halaman:
1 2
      
