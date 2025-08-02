Kesan Pertama Justin Hubner Usai Debut Bersama Fortuna Sittard

SITTARD-GELEEN – Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkapkan rasa senangnya setelah menjalani debut bersama tim barunya, Fortuna Sittard. Debut tersebut terjadi dalam laga uji coba melawan Bayer Leverkusen di Offermans Joosten Stadion, Sittard, Belanda, pada Sabtu (2/8/2025) dini hari WIB.

Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu tampil sejak awal laga dan diduetkan dengan Shawn Adewoye di jantung pertahanan Fortuna Sittard. Justin bermain selama 64 menit sebelum digantikan oleh Luka Tunjic.

1. Perasaan Bahagia

Langsung dipercaya bermain sejak menit pertama ternyata membuat Hubner merasa bahagia. Sebab sudah cukup lama Hubner tak bermain sebagai starting line up di level klub.

"Senang bisa membuat menit pertama saya setelah beberapa saat," tulis Justin Hubner di laman Instagram pribadinya, @justinhubner8.

2. Debut Tak Berakhir Manis

Justin Hubner debut bersama Fortuna Sittard @fortuna.sittard

Sayangnya, debut Justin sedikit tercoreng. Fortuna Sittard harus mengakui keunggulan Bayer Leverkusen dengan skor 1-2.

Dua gol Bayer Leverkusen dicetak oleh Jarrell Quansah (32') dan Amine Adli (41'). Fortuna Sittard, yang bermain di depan pendukung sendiri, hanya mampu membalas lewat gol Luka Tunjic (70').

Sebagai informasi, Fortuna Sittard memberi kontrak tiga tahun, plus opsi perpanjangan satu tahun kepada Justin. Menurut laman resmi klub, Justin dipilih untuk memperkuat barisan pertahanan Fortuna Sittard.