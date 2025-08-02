Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Hajar Pemain Berdarah Vietnam di Laga Fortuna Sittard vs Bayer Leverkusen!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |05:42 WIB
Justin Hubner Hajar Pemain Berdarah Vietnam di Laga Fortuna Sittard vs Bayer Leverkusen!
Justin Hubner usai menghajar pemain berdarah Vietnam. (Foto: Instagram/@seasiagoal)
BUKAN Justin Hubner namanya jika bermain santai di sebuah pertandingan. Sabtu (2/8/2025) dini hari WIB, Justin Hubner membuat pelanggaran keras saat melakukan debut bersama sang klub, Fortuna Sittard, kontra Bayer Leverkusen di laga uji coba.

Laga baru berlangsung tiga menit, bek 21 tahun ini langsung menghantam badan winger Bayer Leverkusen yang memiliki darah Aljazair-Vietnam, Ibrahim Maza. Akibatnya, pemegang dua caps bersama Timnas Aljazair itu mengerang kesakitan.

Justin Hubner usai melanggar pemain berdarah Vietnam Ibrahim Maza. (Foto: Instagram/@seasiagoal)
Justin Hubner usai melanggar pemain berdarah Vietnam Ibrahim Maza. (Foto: Instagram/@seasiagoal)

Lantas, apa respons Justin Hubner setelah menabrak sang lawan? Kekasih dari Jennifer Coppen tampak santai seperti tidak melakukan apa-apa.

1. Justin Hubner Tampil sebagai Starter

Baru diresmikan sebagai pemain anyar Fortuna Sittard pada Selasa 29 Juli 2025, Justin Hubner langsung menarik hati sang pelatih, Danny Buijs. Terbukti, bek andalan Timnas Indonesia senior itu langsung menjadi starter di laga dini hari tadi.

Dalam pola 4-3-3 racikan Danny Buijs, Justin Hubner bermain 64 menit sebagai bek tengah. Ia ditarik keluar di menit 64 setelah digantikan bek Timnas Kroasia U-21, Luka Tunjic.

2. Hadapi Nama-Nama Besar

Selama berada di lapangan, Justin Hubner dihadapkan dengan nama-nama besar yang memperkuat Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen. Beberapa nama di antaranya runner-up top skor Piala Eropa 2020, Patrick Schick, Exequiel Palacios, mantan bek Liverpool Jarrel Quansah, Mark Flekken, Alex Grimaldo hingga Victor Boniface.

 

