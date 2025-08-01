Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Bisa Diboyong Erik Ten Hag ke Jerman, Ini Alasannya!

PEMAIN Timnas Indonesia Justin Hubner berpotensi diboyong Erik Ten Hag ke Jerman. Lantas, apa alasannya? Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB, klub Justin Hubner, Fortuna Sittard, akan menantang Bayer Leverkusen asuhan Erik Ten Hag dalam laga uji coba.

Setelah diresmikan sebagai pemain Fortuna Sittard awal pekan ini, Justin Hubner berpotensi menjalani debut bersama sang klub anyar. Jika tampil impresif saat dipercaya tampil, ada peluang Justin Hubner dibawa Erik Ten Hag ke Bayer Leverkusen.

1. Paling Cepat Januari 2026

Justin Hubner baru saja gabung Fortuna Sittard. (Foto: Instagram/justinhubner5)

Namun, jika pun Erik Ten Hag tertarik, Justin Hubner takkan diboyong pada bursa transfer musim panas 2025. Sesuai aturan, seorang pemain tidak diizinkan dua kali pindah klub dalam satu masa bursa transfer.

Karena itu, paling cepat bek 21 tahun ini meninggalkan Fortuna Sittard pada bursa transfer musim dingin 2026 yang dibuka 1 Januari 2026. Satu yang pasti, Justin Hubner mesti tampil prima tiap kali dipercaya tampil oleh sang pelatih, Danny Buijs.

Musim ini merupakan ajang pembuktian Justin Hubner setelah sebelumnya gagal total ketika membela klub profesional. Medio Maret-Juli 2024, Jusitn Hubner pernah dipinjamkan Wolverhampton Wanderers U-21 ke klub kasta teratas Liga Jepang, Cerezo Osaka.

Digadang-gadang akan menjadi pemain utama, Justin Hubner justru gagal mendapatkan menit tampil yang baik. Selama setengah musim berada di Cerezo Osaka, Justin Hubner hanya 11 kali tampil. Bahkan pernah pada pekan ke-20, 21 dan 22 Liga 1 Jepang 2024, Justin Hubner masing-masing hanya turun satu menit!