HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kembali Jadi Manajer Borneo FC, Dandri Dauri: Saya Siap Jadi Kawan dan Ayah untuk Pemain

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |22:05 WIB
Kembali Jadi Manajer Borneo FC, Dandri Dauri: Saya Siap Jadi Kawan dan Ayah untuk Pemain
Borneo FC kala berlaga. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

SAMARINDA – Dandri Dauri kembali dipercaya menjadi manajer tim Borneo FC. Dia pun beri pesan menyentuh.

Dandri Dauri mengaku siap jadi kawan dan ayah untuk para pemain Borneo FC. Dia ditunjuk jadi manajer tim tersebut usai rehat satu tahun.

Dandri Dauri

1. Dandri Dauri Kembali Jadi Manajer Borneo FC

Kehadiran Dandri kali ini disambut hangat oleh Pesut Etam -julukan Borneo FC. Meskipun skuad sudah 80 persen berganti, Dandri menganggap hal tersebut sebagai keuntungan untuknya.

"Ya saya tahu, 80 persen pemain lama itu menghilang. Artinya, Borneo FC saat ini banyak dihuni pemain baru. Tapi, mereka sudah berpengalaman di Super League," kata Dandri dilansir dari laman resmi I.League, Senin (4/8/2025).

"Ini menjadi keuntungan bagi saya, tinggal bagaimana menjaga komunikasi yang lancar, karena menaikkan mental bertarung mereka untuk Borneo FC tentu perlu komunikasi yang baik," sambungnya.

2. Pernah Jadi Manajer

Dandri sendiri pernah menjadi manajer sejak tim masih bernama Pusamania Borneo. Dia menjabat posisi itu sejak 2016 hingga tim berubah nama menjadi Borneo FC.

Dia kemudian sempat rehat sejenak usai menyelesaikan tugasnya pada 2024. Saat ini, Dandri kembali dipercaya untuk mengasuh pasukan Pesut Etam.

Dandri menyatakan siap membangun skuad Borneo FC untuk menjadi lebih baik. Bahkan, Dandri tak segan menjadi kawan dan 'Ayah' bagi pasukan Fabio Lefundes.

"Mental pasti kita bangun, komunikasi lebih dalam kita pastikan. Karena sudah dipastikan hampir 80 persen pemain lama hilang musim ini. Ini perlu adanya komunikasi baru, agar menjelang kick off tanggal 8 ini, semua siap dari segi mental," tutur Dandri.

"Saya siap menjadi kawan dan ayah bagi mereka, karena sepak bola itu bukan hanya di waktu pertandingan, tapi juga hari-hari pemain di luar lapangan pun menjadi perhatian saya sebagai manajer tim," tambahnya.

 

