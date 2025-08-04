Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Berkelas Kadek Arel soal Regulasi Pemain Asing Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |02:53 WIB
Respons Berkelas Kadek Arel soal Regulasi Pemain Asing Super League 2025-2026
Simak respons berkelas Kadek Arel soal regulasi pemain asing di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@arelpriyatnaa_)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia U-23, Kadek Arel, memberi respons terkait regulasi pemain asing di Super League 2025-2026. Alih-alih protes dan ciut, bek Bali United itu malah memandangnya dari sisi positif.

I League selaku operator kompetisi telah menetapkan regulasi pemain asing untuk Super League 2025-2026. Setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, sembilan masuk daftar susunan pemain, dan tujuh boleh dimainkan sebagai starter di setiap pertandingan. 

Kadek Arel Priyatna. ig/arelpriyatnaa_

Ini menjadi jumlah final yang ditetapkan I League. Sebab sebelumnya, operator kompetisi sempat menetapkan delapan pemain asing boleh bermain di lapangan. Setelah berdiskusi dengan PSSI, pada akhirnya jumlah berkurang satu sehingga menjadi tujuh yang diperbolehkan tampil starter.

1. Tidak Ciut

Kadek menyambut baik regulasi pemain asing musim ini. Alih-alih ciut karena posisinya bakal terancam, ia justru menilai situasi tersebut akan berdampak baik untuk pemain muda sepertinya.

“Ya bagi saya musim ini, musimnya pasti lebih meningkat ya karena mungkin ada regulasi yang berubah juga,” kata Kadek di Jakarta, dikutip Senin (4/8/2025).

“Dan itu menjadi hal baik juga bagi kami sebagai pemain muda. Banyak belajar dengan para-para senior dan juga pemain asing,” sambung pemain asal Bali itu.

 

Halaman:
1 2
      
