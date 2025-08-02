Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kadek Arel Sedih Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara, Siap Bangkit di Kualifikasi Piala Asia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |01:45 WIB
Kadek Arel Sedih Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara, Siap Bangkit di Kualifikasi Piala Asia 2026
Kadek Arel bertekad membawa Timnas Indonesia U-23 bangkit di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
JAKARTA – Kadek Arel jelas sedih Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2025. Namun, ia bertekad membawa timnya tampil bagus di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Timnas Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up Piala AFF U-23 2025. Garuda Muda menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Vietnam U-23 pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.

Kadek Arel Priyatna. ig/arelpriyatnaa_

Kekalahan yang cukup pahit bagi Timnas Indonesia U-23 karena gagal mempersembahkan trofi di hadapan publiknya sendiri. Sementara bagi Vietnam U-23, mereka sukses mempertahankan gelar juaranya dalam tiga edisi terakhir.

1. Tak Mau Larut

Kadek tak ingin larut terlalu dalam dari kekalahan pahit tersebut. Bek berusia 20 tahun itu menyampaikan saat ini akan memusatkan fokusnya bersama Bali United jelang mengarungi Super League 2025-2026.

“Ya yang pasti kami setelah AFF kemarin dan gagal menjadi juara, kami harus fokus kembali ke klub dan profesional saja sebagai pemain kan ada klub dan ada Timnas juga,” kata Kadek kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Pemain asal Bali itu mengakui seluruh awak Timnas Indonesia U-23 kecewa karena gagal merebut gelar juara. Tapi, Kadek menegaskan Merah Putih siap bangkit di babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. 

 

