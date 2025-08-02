FFI Dorong Profesionalisme Klub dan Pertumbuhan Industri Futsal Nasional lewat Format Liga Tertutup

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) mendorong profesionalisme klub dan pertumbuhan industri futsal nasional lewat format liga tertutup berbasis lisensi partisipasi. Hal itu berarti, sistem promosi dan degradasi yang selama ini menjadi bagian dari kompetisi resmi dihapuskan.

Sekadar diketahui, FFI secara resmi menetapkan perubahan signifikan dalam struktur kompetisi futsal nasional melalui Peraturan Nomor 015/FFI-LGL/VII-PER/2025. Peraturan ini mulai berlaku pada musim 2025-2026 untuk Pro Futsal League (PFL) dan pada musim 2026 untuk Women’s Pro Futsal League (WPFL).

MSP FC juara Women Pro Futsal League 2025. (Foto: FFI)

Perubahan ini merupakan bagian dari strategi besar FFI untuk memperkuat tata kelola olahraga futsal nasional, meningkatkan profesionalisme klub, serta mendorong terbentuknya ekosistem industri futsal yang lebih stabil dan bernilai secara ekonomi. Dalam sistem liga tertutup yang mulai diterapkan, keikutsertaan klub tidak lagi ditentukan berdasarkan hasil kompetisi semata, melainkan melalui proses evaluasi menyeluruh dan pemberian Lisensi Partisipasi oleh FFI.

Skema ini dirancang untuk memastikan klub-klub yang berlaga di liga profesional benar-benar memenuhi standar kelayakan manajerial, finansial, teknis, dan legal yang telah ditetapkan. Untuk musim 2025-2026, jumlah maksimal peserta PFL ditetapkan sebanyak 14 klub. Sepuluh klub teratas dari klasemen akhir PFL musim 2024-2025 akan otomatis memperoleh Lisensi Partisipasi.

Sementara itu, FFI menargetkan ekspansi menjadi 16 klub pada musim 2026-2027 melalui proses lisensi tambahan. WPFL akan mengadopsi sistem serupa mulai musim 2026 dengan jumlah awal maksimal 10 klub, di mana enam klub teratas dari musim sebelumnya akan memperoleh lisensi otomatis. Target ekspansi WPFL adalah menjadi 12 klub pada 2027, dan meningkat menjadi 14 klub pada musim selanjutnya.

1. Keuntungan Mendapatkan Lisensi Partisipasi

Klub yang mendapatkan Lisensi Partisipasi akan memiliki sejumlah hak penting, termasuk hak untuk mengikuti kompetisi liga profesional nasional, menerima distribusi pendapatan terpusat dari federasi, serta memanfaatkan hak kekayaan intelektual liga untuk kegiatan komersial dan promosi. Namun, di sisi lain, lisensi tersebut juga disertai dengan kewajiban yang ketat.