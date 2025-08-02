Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga Oxford United vs Malaga Malam Ini?

MARSELINO Ferdinan mencetak gol di laga Oxford United vs Malaga malam ini? Sesuai jadwal, Oxford United akan menantang klub Liga 2 Spanyol 2025-2026, Malaga, dalam laga uji coba di Kassam Stadium, Sabtu (2/8/2025) pukul 20.00 WIB. Jelang mengarungi musim baru, ini merupakan lawan ketujuh The Us -julukan Oxford United.

Dalam enam laga uji coba sebelumnya, skuad asuhan Gary Rowett mendapatkan hasil beragam. Oxford United berturut-turut menang 6-3 atas Liga Indonesia All Star, menghajar Arema FC 4-0, dan tumbang 1-2 dari Port FC di Piala Presiden 2025.

Oxford United saat turun di Piala Presiden 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Selanjutnya, Mark Harris dan kawan-kawan menang 1-0 atas Mansfield Town, kalah 0-1 dari Bristol Rovers serta bermain 1-1 dengan Leganes. Dalam sederet laga di atas, Marselino Ferdinan tidak dimainkan (kecuali saat melawan Liga Indonesia All Star).

Ada dua faktor kenapa Marselino Ferdinan tidak diturunkan. Selain karena kebugarannya belum optimal efek cedera, disinyalir pemain 20 tahun ini belum bisa bersaing dengan pemain-pemain lain.

1. Kesempatan Unjuk Gigi

Jika mendapat kesempatan bermain di laga nanti malam, Marselino Ferdinan wajib memanfaatkannya sebaik mungkin. Sebab, laga melawan Malaga merupakan uji coba pamungkas Oxford United sebelum memasuki musim baru.

Sesuai jadwal pada Sabtu 9 Agustus 2025, Oxford United akan menjamu Portsmouth di laga pembuka Liga 2 Inggris 2025-2026. Setelah musim lalu cuma main sekali di Liga 2 Inggris, sekarang waktu yang tepat bagi Marselino Ferdinan untuk berkembang.