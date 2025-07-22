Marselino Ferdinan Belum Balik ke Inggris Bersama Oxford United, Erick Thohir Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir membeberkan penyebab Marselino Ferdinan belum kembali ke Inggris untuk bergabung dengan persiapan Oxford United menghadapi musim yang baru. Alasannya karena Marselino masih menjalani pemulihan cedera sehingga belum bisa berlatih bersama skuad Oxford United.

Sebelumnya, Marselino Ferdinan merupakan salah satu pemain yang dibawa Oxford United untuk mentas di Piala Presiden 2025. Turnamen itu berlangsung pada 6-13 Juli 2025 lalu dan Marselino tercatat hanya sekali bermain.

Selepas turnamen, Marselino dinyatakan mengalami cedera. Ternyata, mantan pemain Persebaya Surabaya itu masih berada di Indonesia untuk menyaksikan laga Piala AFF U-23 2025.

1. Alasan Belum Balik ke Inggris

Marselino tidak ikut dalam latihan serta agenda uji coba pramusim Oxford United. Erick mengatakan, Marselino memang masih menjalani pemulihan cedera sehingga tidak ikut dalam agenda pramusim The Ox -julukan Oxford United.

"Kan masih cedera, pemulihan, tapi rencana mungkin beberapa hari ke depan dia (Marselino) akan pulang (ke Inggris)," ujar Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip pada Selasa (22/7/2025).

ole romeny dan marselino ferdinan foto ig @pialapresiden

"Kan masih 3 minggu lagi kan musim Liga Inggris (dimulai)?" sambung pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Sejauh ini, belum diketahui kapan Marselino akan kembali bergabung dengan Oxford United, namun dia sempat dirumorkan akan dipinjamkan ke klub lain. Alasannya agar bintang muda Timnas Indonesia itu bisa mendapatkan menit bermain di klub lain.