SEPAKBOLA DUNIA

Mathew Baker Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025, Tinggalkan Melbourne City!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |06:16 WIB
Mathew Baker Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025, Tinggalkan Melbourne City!
Mathew Baker perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piaal Kemerdekaan 2025. (Foto: Instagram/mat_baker09)
MATHEW Baker akan memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada 10-18 Agustus 2025. Hal itu berarti, pemain 16 tahun ini meninggalkan sang klub yang tengah bersiap menjalani musim baru, Melbourne City.

“Melbourne City sudah memberikan izin untuk saya bergabung dengan Timnas U-17 dan bermain di Piala Kemerdekaan,” kata Mathew Baker, Okezone mengutip dari akun @pemainketurunan.id.

1. Ingin Beradaptasi dengan Timnas Indonesia U-17

Mathew Baker, bek andalan Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
Mathew Baker, bek andalan Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

Sejak satu bulan terakhir, Timnas Indonesia U-17 menjalani pemusatan latihan di Bali. Mathew Baker tidak mengikuti pemusatan latihan karena fokus mengembangkan diri bersama sang klub.

Setelah satu bulan absen, Mathew Baker mencoba beradaptasi dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U-17. Terlebih di skuad Timnas Indonesia U-17 saat ini ada beberapa pemain diaspora baru yang diharapkan meningkatkan kualitas tim.

“Saya ingin memenangkan semua pertandingan, dan meraih juara di turnamen ini (Piala Kemerdekaan 2025). Saya juga ingin mendapatkan banyak menit bermain,” lanjut pemain yang membantu Timnas Indonesia U-17 lolos Piala Dunia U-17 2025 ini.

2. Sayangkan Mathew Baker Gabung Timnas Indonesia U-17

Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang menyayangkan Mathew Baker gabung Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. Mereka meminta Mathew Baker fokus membela sang klub. Baru ketika Piala Dunia U-17 2025 segera dimulai pada 3 November 2025, Mathew Baker bisa merapat ke skuad Garuda Asia.

 

