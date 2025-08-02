Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jersey Baru Persib Bandung Resmi Dirilis, Tampilkan Desain dan Teknologi Modern

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |22:59 WIB
Jersey Baru Persib Bandung Resmi Dirilis, Tampilkan Desain dan Teknologi Modern
Persib Bandung pamer jersey baru. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
BANDUNG Persib Bandung resmi meluncurkan jersey untuk musim 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (2/8/2025). Total enam kategori jersey diperkenalkan dalam momen tersebut.

Tak hanya desainnya saja yang menarik, namun penggunaan teknologi yang menempel di tiga jersey pemain dan tiga jersey kiper juga tak kalah hebat. Kategori itu juga mencakup jersey home, away, dan alternate.

1. Pamer Jersey Baru

Jersey home tetap mempertahankan warna biru sebagai warna kebanggaan. Desainnya dilengkapi pola panah 3D Jacquard yang melambangkan kekuatan kolektif antara pemain, staf, dan Bobotoh.

Sementara itu, jersey away memadukan warna putih dan garis biru vertikal, yang terinspirasi dari yel stadion "Kami Biru, Kami Putih, Kami Persib." Adapun jersey alternate atau jersey ketiga berwarna kuning dengan aksen biru, menampilkan kolase visual Stadion GBLA sebagai simbol historis perjuangan Persib.

Sebagai apparel baru, Kelme membawa sejumlah inovasi tekstil seperti teknologi Moisture Wicking & Sweat Absorbing untuk menjaga tubuh tetap sejuk dan kering, Diamond Mesh Ventilation untuk sirkulasi udara, serta proteksi anti-UV, anti-odor, dan anti-statis.

Persib Bandung vs Western Sydney. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Western Sydney. (Foto: Instagram/persib)

Jersey ini juga dilengkapi dengan teknologi Tatami Embroidery & 3D Silicone Base Logo untuk tampilan premium dan Oilbase Patch Technology yang membuat patch sponsor ringan dan tahan lama.

2. Hadir dengan 3 Varian

Untuk menjangkau semua kalangan, jersey Persib 2025-2026 hadir dalam tiga varian: player issue, replica, dan supporter edition. Menurut Head of Retail Merchandise PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Fadma Wijayati, ada sedikit kenaikan harga yang sebanding dengan peningkatan kualitas signifikan.

 

