HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Musim 2025-2026, Persib Bandung Resmi Berkekuatan 31 Pemain

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |20:40 WIB
Hadapi Musim 2025-2026, Persib Bandung Resmi Berkekuatan 31 Pemain
31 Pemain Persib Bandung untuk musim 2025-2026. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
BANDUNGPersib Bandung telah meresmikan 31 pemainnya untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2025-2026. Perkenalan resmi tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (2/8/2025).

Skuad Persib untuk musim 2025-2026 itu terdiri dari 12 pemain baru, termasuk 9 pemain asing dan 3 pemain lokal. Lalu ada juga 4 pemain dari Akademi Persib.

1. Tak Murah

Wakil CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, mengakui pembentukan skuad ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Kalau ditanya nilai atau budget-nya, cukup lah untuk belanja pemain. Tapi tidak masalah karena memang target di musim ini kita fokus di Asia dan tentunya di Liga 1 atau Super League juga menjadi juara,” ujar Adhitia, di Bandung, Sabtu (2/8/2025).

Meskipun begitu, Adhitia tidak menampik kemungkinan untuk mendatangkan pemain tambahan, mengingat Persib masih memiliki dua slot pemain asing yang belum terisi.

Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

“Tergantung kebutuhan coach Bojan. Tapi nanti kita akan diskusi setelah pertandingan ini untuk melihat apakah kita masih butuh pemain,” sambung Adhitia.

“Karena secara regulasi kita masih punya dua pemain asing. Jadi nanti kita harus selesaikan kebutuhan apakah kita membutuhkan dua pemain asing ini atau tidak,” imbuhnya.

 

