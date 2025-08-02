Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Adu Gaji Ciro Alves di Persib Bandung dengan Malut United, bak Bumi dan Langit?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |18:29 WIB
Adu Gaji Ciro Alves di Persib Bandung dengan Malut United, bak Bumi dan Langit?
Pemain Malut United, Ciro Alves. (Foto: Instagram/cirooficial)
A
A
A

ADU gaji Ciro Alves di Persib Bandung dengan Malut United menarik untuk dibahas. Sebab banyak yang penasaran apakah gaji yang diterima pesepakbola asal Brasil itu memiliki perbedaan besar saat berada di Persib dan kini di Malut United.

Ciro Alves menjadi salah satu pemain kunci yang mengantarkan Persib Bandung meraih dua gelar juara Liga 1 berturut-turut (2023-2024 dan 2024-2025). Kontribusi besarnya terlihat dari performa apiknya di Liga 1 204-2025, di mana Ciro mencatatkan 26 pertandingan dengan koleksi 6 gol dan 13 assist, menjadikannya tandem menakutkan bersama David Da Silva di lini serang Persib.

Namun, karier pemain asal Brasil ini kini berlanjut ke Malut United setelah resmi diumumkan sebagai rekrutan baru Laskar Kie Raha. Kepindahan ini tak lepas dari spekulasi mengenai besaran gajinya, yang diyakini berbeda jauh dari apa yang ia dapatkan di Persib.

1. Gaji di Persib Bandung

Menurut beberapa sumber, gaji Ciro Alves di Persib pada musim 2024-2025 diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar per musim, atau sekira Rp506 juta setiap bulannya. Angka ini menempatkannya di urutan kedua sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Persib, tepat di bawah David Da Silva yang disebut-sebut mengantongi Rp6,1 miliar per musim.

Ciro Alves (Foto: Instagram/@persib)
Ciro Alves (Foto: Instagram/@persib)

Sebelum bergabung dengan Persib, Ciro Alves memulai kariernya di Indonesia bersama TIRA-Persikabo pada musim 2018-2019. Selama empat musim bersama Laskar Padjajaran, ia tampil dalam 74 pertandingan dengan torehan 37 gol dan 15 assist.

Karier Ciro semakin cemerlang saat bergabung dengan Persib pada musim 2022-2023. sSecara kesuluruhan ia mencatatkan 107 penampilan, 35 gol, dan 33 assist, serta dua gelar juara Liga 1 selama membela Persib.

Kini, Sang Jugador dari Negeri Samba akan memulai petualangan baru bersama Malut United untuk menatap tantangan di Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181084/persijap_jepara_vs_malut_united-qFLK_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Malut United di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Kie Raha Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180935/kevin_van_kippersluis_menyesal_pernah_main_di_liga_indonesia_persibcoid-mFra_large.jpg
Sejumlah Pemain Belanda Menyesal Main di Indonesia, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180906/rizky_ridho-6UwA_large.jpg
Macan Kemayoran Menggila! Persija Jakarta Catat 3 Kemenangan Beruntun, Rizky Ridho: Lanjutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180853/mauricio_souza-l7hO_large.jpg
Mauricio Souza Pede Persija Jakarta Geser Borneo FC dari Puncak Klasemen Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Komentar Berkelas Putri KW usai Gagal Juara Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement