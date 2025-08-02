Adu Gaji Ciro Alves di Persib Bandung dengan Malut United, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Ciro Alves di Persib Bandung dengan Malut United menarik untuk dibahas. Sebab banyak yang penasaran apakah gaji yang diterima pesepakbola asal Brasil itu memiliki perbedaan besar saat berada di Persib dan kini di Malut United.

Ciro Alves menjadi salah satu pemain kunci yang mengantarkan Persib Bandung meraih dua gelar juara Liga 1 berturut-turut (2023-2024 dan 2024-2025). Kontribusi besarnya terlihat dari performa apiknya di Liga 1 204-2025, di mana Ciro mencatatkan 26 pertandingan dengan koleksi 6 gol dan 13 assist, menjadikannya tandem menakutkan bersama David Da Silva di lini serang Persib.

Namun, karier pemain asal Brasil ini kini berlanjut ke Malut United setelah resmi diumumkan sebagai rekrutan baru Laskar Kie Raha. Kepindahan ini tak lepas dari spekulasi mengenai besaran gajinya, yang diyakini berbeda jauh dari apa yang ia dapatkan di Persib.

1. Gaji di Persib Bandung

Menurut beberapa sumber, gaji Ciro Alves di Persib pada musim 2024-2025 diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar per musim, atau sekira Rp506 juta setiap bulannya. Angka ini menempatkannya di urutan kedua sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Persib, tepat di bawah David Da Silva yang disebut-sebut mengantongi Rp6,1 miliar per musim.

Ciro Alves (Foto: Instagram/@persib)

Sebelum bergabung dengan Persib, Ciro Alves memulai kariernya di Indonesia bersama TIRA-Persikabo pada musim 2018-2019. Selama empat musim bersama Laskar Padjajaran, ia tampil dalam 74 pertandingan dengan torehan 37 gol dan 15 assist.

Karier Ciro semakin cemerlang saat bergabung dengan Persib pada musim 2022-2023. sSecara kesuluruhan ia mencatatkan 107 penampilan, 35 gol, dan 33 assist, serta dua gelar juara Liga 1 selama membela Persib.

Kini, Sang Jugador dari Negeri Samba akan memulai petualangan baru bersama Malut United untuk menatap tantangan di Super League 2025-2026.