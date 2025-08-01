Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Fikri dan Toni Firmansyah Cedera saat Bela Timnas Indonesia U-23, PSSI Tanggung Biaya Pemulihan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |18:03 WIB
Arkhan Fikri dan Toni Firmansyah Cedera saat Bela Timnas Indonesia U-23, PSSI Tanggung Biaya Pemulihan
Arkhan Fikri kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

DUA bintang Timnas Indonesia U-23, Arkhan Fikri dan Toni Firmansyah, cedera mentas di Piala AFF U-23 2025. Ketua Umum PSSI PSSI, Erick Thohir, pun menegaskan pihaknya akan membiayai penuh pemulihan Arkhan dan Toni.

Bahkan jika harus naik meja operasi, PSSI siap menanggung biayanya. Sebab, PSSI berharap dua pemain andalan itu bisa segera pulih.

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs India U-20: Berkat Gol Toni Firmansyah, Garuda Nusantara Memimpin 1-0

1. Cedera

Arkhan dan Toni bisa dibilang merupakan pemain penting di lini tengah Timnas Indonesia U-23. Sayangnya, kedua pemain itu harus mengalami cedera sehingga membuat lini tengah Garuda Muda pincang di Piala AFF U-23 2025.

Di partai final, Arkhan yang sedang cedera memaksakan diri untuk bermain sebentar. Sementara Toni, dia tidak bermain dan duduk di bangku cadangan. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Vietnam U-23 di laga pamungkas itu.

Situasi tersebut tentu tidak baik bagi Arema FC dan Persebaya Surabaya, klub tempat Arkhan dan Toni bermain. Mengingat, kompetisi Super League 2025-2026 akan mulai berlangsung pada 8 Agustus 2025.

2. PSSI Tidak Lepas Tangan

Namun begitu, Erick menegaskan PSSI tidak akan lepas tangan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyampaikan pihaknya akan membiayai penuh pemulihan cedera Arkhan dan Toni agar klub tidak merasa dirugikan.

“Saya sudah bilang ke Toni dan Arkhan, tim nasional biayai. Kalaupun ada yang harus dioperasi kita operasi. Kita tanggung jawab ya. Jangan merugikan klub terus gitu,” kata Erick di Jakarta, dikutip Jumat (1/8/2025).

Erick mengungkapkan dirinya telah menghubungi klub Arkhan Fikri, Arema FC. Dia secara khusus meminta kepada pihak klub berjuluk Singo Edan itu untuk menjaga Arkhan dengan baik karena merupakan salah satu aset penting Timnas Indonesia U-23.

“Kemarin saya khusus telepon Arema, titip Arkhan karena kemarin waktu dimainkan 10 menit (final Piala AFF U-23 2025), lalu saya kontak memang masih terasa di dengkulnya ada ganjalan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/striker_real_madrid_kylian_mbappe_mencetak_dua_gol.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Real Madrid Bantai Valencia, Mbappe Cetak Brace
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement