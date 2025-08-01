Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |16:26 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025
Timnas Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025. Laga seru itu akan disiarkan live di RCTI.

Vietnam akan jadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Womens Championship 2025. Turnamen ini akan bergulir pada 6 hingga 19 Agustus 2025.

Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan. (Foto: PSSI)

1. Timnas Putri Indonesia Bakal Mentas di ASEAN Womens Championship 2025

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A pada ASEAN Womens Championship 2025. Garuda Pertiwi akan hadapi tuan rumah, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

Sementara itu di Grup B, ada Filipina, Myanmar, Australia U-23, dan Timor Leste. Nantinya, 2 tim teratas di setiap grup yang akan lolos ke semifinal ASEAN Womens Championship 2025.

2. Perjalanan Berat

Kiprah Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025 dipastikan takkan mudah. Sebab, lawan-lawan berat menanti Garuda Pertiwi.

Di laga perdana ASEAN Womens Championship 2025, Timnas Putri Indonesia akan hadapi Thailand. Laga itu akan digelar di Lach Tray Stadium, Haiphong, pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Kemudian, perjuangan Timnas Putri Indonesia akan berlanjut ke laga kontra Vietnam yang dimainkan pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Di laga terakhir Grup A, Garuda Pertiwi akan hadapi Kamboja pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Dengan kondisi ini, persiapan matang tentunya perlu dilakukan Timnas Putri Indonesia. Apalagi, mereka akan ditangani pelatih anyar karena Satoru Mochizuki dipecat jadi pelatih Timnas Putri Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
