Demi Kalahkan Timnas Indonesia, Singapura Tunjuk Fabio Cannavaro sebagai Pelatih?

FEDERASI Sepakbola Sepakbola Singapura (FAS) serius menatap masa depan, sekaligus mengikuti jejak Timnas Indonesia yang mulai mendunia. Mengutip dari The Straits Times, FAS berencana mendatangkan pelatih kelas dunia untuk membesut Timnas Singapura.

Menurut The Straits Times, setidaknya ada tiga pelatih berprofil tinggi yang sudah masuk kantong FAS. Mereka ialah pemenang trofi Piala Dunia 2006, eks asisten pelatih klub Liga Inggris serta mantan pemain Liverpool.

Fabio Cannavaro saat memenangkan trofi Piala Dunia 2006 bersama Timnas Italia

Dari tiga clue di atas, hanya satu nama yang diketahui. Sosok juara Piala Dunia 2006 yang dimaksud adalah eks kapten Timnas Italia, Fabio Cannavaro. Mantan bek tangguh ini pernah menangani sejumlah klub.

Sejumlah klub yang dipegang Fabio Cannavaro adalah Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento, Udinese dan Dinamo Zagreb. Sementara untuk tim nasional, pria 51 tahun ini pernah membesut Timnas China pada 2019.

1. Fabio Cannvaro Minim Prestasi

Jika Fabio Cannavaro yang dipilih, tak ada jaminan prestasi Timnas Singapura akan meroket. Sebab, karier kepelatihan Fabio Cannavaro masuk kategori biasa-biasa saja.

Ia memang pernah memenangkan trofi Liga Super China 2019 bersama Guangzhou. Namun, saat itu Guangzhou keluar sebagai juara efek memiliki pemain-pemain top, bukan karena kemampuan taktik Fabio Cannavaro.