Adu Gaji Sandy Walsh di Klub Yokohama F Marinos dan KV Mechelen, bak Bumi dan Langit

ADU gaji Sandy Walsh di klub Yokohama F Marinos dan KV Mechelen menarik diulas. Sebab, perbedaannya ternyata bak bumi dan langit.

Diketahui, Sandy Walsh kini tak lagi merumput di Eropa. Dia putuskan meninggalkan KV Mechelen untuk gabung klub Jepang, yakni Yokohama F Marinos.

Sandy Walsh resmi gabung Yokohama F Marinos pada 9 Februari 2025. Bintang Timnas Indonesia itu dikontrak hingga 2027.

Sejak direkrut, Sandy Walsh sudah mentas 12 kali bersama Yokohama F Marinos. Dari penampilannya itu, bek dengan tinggi 183 cm itu berhasil mencatatkan 1 assist.

Salah satu penampilannya bersama Yokohama F Marinos terjadi di laga persahabatan kontra Liverpool. Dalam laga yang digelar di Stadion Nissan, Yokohama, Jepang, Rabu 30 Juli 2025 itu, Sandy Walsh baru bermain pada babak kedua untuk menggantikan J Quinones.

Meski klubnya kalah dengan skor 1-3 dari Liverpool, Sandy Walsh tetap curi perhatian di laga itu. Sebab, ada kisah menarik dirinya dicari-cari juara dunia yang membela Liverpool, yakni Alexis Mac Allister. Mereka berdua pun akhirnya bertukar jersey.

Kini, menarik menilik serba-serbi soal karier Sandy Walsh. Salah satunya soal gajinya di klub yang sekarang dan dahulu. Apakah jauh berbeda?

1. Gaji Sandy Walsh di KV Mechelen

Dilansir dari Ai Score, Jumat (1/8/2025), gaji Sandy Walsh di KV Mechelen mencapai 450 ribu euro atau sekira Rp7,49 miliar per musim. Di klub itu, Sandy Walsh bermain selama 5 musim.

Dia resmi gabung KV Mechelen pada 2020 usai direkrut dari Zulte Waregem. Kemudian, Sandy resmi tinggalkan klub pada 2025.

Selama di sana, Sandy Walsh tercatat mentas di 133 laga. Dia pun bisa membukukan 9 gol dan 15 assist.