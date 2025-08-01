Kisah Sandy Walsh, Pemain Timnas Indonesia yang Dicari-cari Juara Dunia hingga Bertukar Jersey

Simak kisah seru Sandy Walsh yang dicari-cari pemain juara dunia Alexis Mac Allister (Foto: X/@prompt_fmarinos)

KISAH Sandy Walsh yang dicari-cari pemain juara dunia sungguh menarik untuk diulas. Sebab, mereka pada akhirnya bertukar jersey.

Momen itu terjadi dalam laga persahabatan antara Yokohama F. Marinos kontra Liverpool di Stadion Nissan, Yokohama, Jepang, Rabu 30 Juli 2025. Pada laga tersebut, The Reds menang 3-1.

Alexis Mac Allister mencari Sandy Walsh (Foto: X/@prompt_fmarinos)

Tiga gol untuk Liverpool dicatat oleh Florian Wirtz, Trey Nyoni, dan Rio Ngumoha. Sementara, Yokohama F. Marinos membalas via satu gol Asahi Uenaka.

1. Dicari-cari

Dalam laga tersebut, Sandy dan Mac Allister sama-sama bermain di babak kedua. Sandy masuk pada menit ke-46 untuk membela Yokohama F. Marinos, sementara Mac Allister menyusul pada menit 63.

Usai laga, Mac Allister tertangkap kamera mencari-cari Sandy. Anggota Timnas Argentina yang juara Piala Dunia 2022 itu ingin bertukar jersei, sekaligus berbincang.

"Di mana nomor 15 (Sandy Walsh)?" kata MacAllister menanyakan kepada Wataru Endo, dikutip dari akun Instagram pribadi Sandy Walsh @sandywalsh, Jumat (1/8/2025).

"(Nomor) 15 di sana," ujar Endo sambil menunjuk tempat Sandy berada.