Bintang Liverpool Alexis Mac Allister Cari Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh, Berujung Tukar Jersey!

BINTANG Liverpool Alexis Mac Allister mencari pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Momen itu terjadi kelar laga Yokohama F Marinos vs Liverpool yang digelar di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang pada Rabu 30 Juli 2025 malam WIB.

Sebelum pertandingan dimulai, Sandy Walsh mengirim pesan kepada pemain Liverpool dan Timnas Jepang, Wataru Endo. Ia meminta Wataru Endo sebagai jembatan antara dirinya dengan Mac Allister.

1. Hampir Bertemu di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

Singkat kata setelah pertandingan, keduanya pun bertemu. Sandy Walsh kemudian bertanya kepada Alexis Mac Allister soal kesan-kesan selama berada di Indonesia.

Alexis Mac Allister saat memberi tanda tangan di jersey yang ingin diberikan kepada Sandy Walsh. (Foto: X/prompt_fmarinos)

Sekadar diketahui, pada 26 Juni 2023, Timnas Indonesia dan Timnas Argentina bertemu di laga uji coba. Sayangnya, kedua pemain ini gagal bentrok di lapangan. Sandy Walsh mengalami cedera beberapa hari sebelum pertandingan, sedangkan Mac Allister tidak diturunkan pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni.

“Apa Indonesia menyenangkan?” tanya Sandy Walsh kepada Alexis Mac Allister, Okezone mengutip dari unggahan akun X Yokohama F Marinos, @prompt_fmarinos.

“Tentu, di sana (Indonesia) sangat menyenangkan,” balas Mac Allister.

Setelah bertukar baju, keduanya terlihat foto bareng. Tak ada raut kecewa di wajah Sandy Walsh meski di laga tersebut Yokohama F Marinos kalah 1-3 dari Liverpool.