Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Liverpool Alexis Mac Allister Cari Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh, Berujung Tukar Jersey!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |10:48 WIB
Bintang Liverpool Alexis Mac Allister Cari Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh, Berujung Tukar Jersey!
Sandy Walsh (kanan) bertukar baju dengan Alexis Mac Allister (tengah). (Foto: instagram/@jeissonquinones5)
A
A
A

BINTANG Liverpool Alexis Mac Allister mencari pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Momen itu terjadi kelar laga Yokohama F Marinos vs Liverpool yang digelar di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang pada Rabu 30 Juli 2025 malam WIB.

Sebelum pertandingan dimulai, Sandy Walsh mengirim pesan kepada pemain Liverpool dan Timnas Jepang, Wataru Endo. Ia meminta Wataru Endo sebagai jembatan antara dirinya dengan Mac Allister.

1. Hampir Bertemu di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

Singkat kata setelah pertandingan, keduanya pun bertemu. Sandy Walsh kemudian bertanya kepada Alexis Mac Allister soal kesan-kesan selama berada di Indonesia.

Alexis Mac Allister saat memberi tanda tangan di jersey yang ingin diberikan kepada Sandy Walsh. (Foto: X/prompt_fmarinos)
Alexis Mac Allister saat memberi tanda tangan di jersey yang ingin diberikan kepada Sandy Walsh. (Foto: X/prompt_fmarinos)

Sekadar diketahui, pada 26 Juni 2023, Timnas Indonesia dan Timnas Argentina bertemu di laga uji coba. Sayangnya, kedua pemain ini gagal bentrok di lapangan. Sandy Walsh mengalami cedera beberapa hari sebelum pertandingan, sedangkan Mac Allister tidak diturunkan pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni.

“Apa Indonesia menyenangkan?” tanya Sandy Walsh kepada Alexis Mac Allister, Okezone mengutip dari unggahan akun X Yokohama F Marinos, @prompt_fmarinos.

“Tentu, di sana (Indonesia) sangat menyenangkan,” balas Mac Allister.

Setelah bertukar baju, keduanya terlihat foto bareng. Tak ada raut kecewa di wajah Sandy Walsh meski di laga tersebut Yokohama F Marinos kalah 1-3 dari Liverpool.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180440/nathan_tjoe_a_on-QMv2_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Jay Idzes Bantu Sassuolo Menang atas Cagliari, Nathan Tjoe A-On Cetak Gol Perdana untuk Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639093/5-pelatih-yang-paling-cepat-dipecat-dalam-sejarah-sepak-bola-ada-yang-sebelum-kickoff-pvb.webp
5 Pelatih yang Paling Cepat Dipecat dalam Sejarah Sepak Bola: Ada yang Sebelum Kick-off
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Kunci Tiket ke BWF World Tour Finals usai Tembus Semifinal Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement