HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Coret 8 Pemain Efek Kehadiran 7 Pemain Keturunan Tambahan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |06:26 WIB
Gerald Vanenburg Coret 8 Pemain Efek Kehadiran 7 Pemain Keturunan Tambahan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026?
Gerald Vanenburg berpotensi coret 8 delapan pemain jelang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
A
A
A

GERALD Vanenburg mencoret 8 pemain efek kehadiran 7 pemain keturunan tambahan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026? Setelah gagal juara Piala AFF U-23 2025, event terdekat yang dijalani Timnas Indonesia U-23 adalah Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur pada 3-9 September 2025.

Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup J bersama Laos U-23, Makau U-23 dan tim kuat Korea Selatan U-23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan lolos Piala Asia U-23 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 ditargetkan lolos Piala Asia U-23 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Jika ingin finis sebagai juara grup, Timnas Indonesia U-23 wajib mengungguli Korea Selatan U-23, tim juara Piala Asia U-23 2020. Demi menumbangkan Korea Selatan U-23 layaknya di perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 wajib turun dengan skuad terbaik.

Kebetulan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 digelar bersamaan dengan FIFA Matchday September 2025. Alhasil, Gerald Vanenburg dapat memanggil pemain-pemain terbaiknya.

1. Empat Pemain Senior Dipinjamkan ke Timnas Indonesia U-23?

Di skuad Timnas Indonesia senior saat ini, ada empat pemain yang dapat dipinjamkan ke Timnas Indonesia U-23. Mereka ialah Justin Hubner, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan dan Rafael Struick.

Selain itu, ada potensi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans juga masuk skuad Timnas Indonesia U-23. Mauro Zijlstra dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan Miliano Jonathans dikabarkan juga menjalani proses yang sama.

 

Halaman:
1 2
      
