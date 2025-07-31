Area Kelamin Digigit Anjing, Eks Striker Barcelona Dilarikan ke RS

Mantan striker Barcelona Carles Perez dilarikan ke rumah sakit gara-gara digigit anjing (Foto: Instagram/@carlesperez7)

NASIB nahas dialami eks penggawa Barcelona, Carles Perez. Area sekitar alat kelaminnya digigit anjing sehingga harus dilarikan ke rumah sakit (RS).

Peristiwa itu terjadi di kawasan Salonika, Yunani. Perez yang dipinjamkan oleh Celta Vigo ke Aris Thessaloniki, tengah berjalan-jalan bersama anjing kesayangannya.

Carles Perez bersama anjing kesayangannya (Foto: Instagram/@carlesperez7)

Tiba-tiba seekor anjing lain menyerang peliharaan sang pesepakbola. Perez berusaha melerai pertikaian tersebut. Malang, ia malah menderita luka gigitan.

1. Tidak Perlu Operasi

Melansir dari Football Espana, Kamis (31/7/2025), gigitan tersebut menyasar hingga sekitar area kelaminnya! Perez langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan.

Setelah menjalani pemeriksaan, pesepakbola berusia 27 tahun itu diperbolehkan pulang. Hasil diagnosis menunjukkan Perez tidak memerlukan tindakan operasi.