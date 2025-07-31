Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Area Kelamin Digigit Anjing, Eks Striker Barcelona Dilarikan ke RS

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |13:32 WIB
Area Kelamin Digigit Anjing, Eks Striker Barcelona Dilarikan ke RS
Mantan striker Barcelona Carles Perez dilarikan ke rumah sakit gara-gara digigit anjing (Foto: Instagram/@carlesperez7)
A
A
A

NASIB nahas dialami eks penggawa Barcelona, Carles Perez. Area sekitar alat kelaminnya digigit anjing sehingga harus dilarikan ke rumah sakit (RS).

Peristiwa itu terjadi di kawasan Salonika, Yunani. Perez yang dipinjamkan oleh Celta Vigo ke Aris Thessaloniki, tengah berjalan-jalan bersama anjing kesayangannya.

Carles Perez bersama anjing kesayangannya (Foto: Instagram/@carlesperez7)
Carles Perez bersama anjing kesayangannya (Foto: Instagram/@carlesperez7)

Tiba-tiba seekor anjing lain menyerang peliharaan sang pesepakbola. Perez berusaha melerai pertikaian tersebut. Malang, ia malah menderita luka gigitan.

Baca Juga:
baca_juga

1. Tidak Perlu Operasi

Melansir dari Football Espana, Kamis (31/7/2025), gigitan tersebut menyasar hingga sekitar area kelaminnya! Perez langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan.

Setelah menjalani pemeriksaan, pesepakbola berusia 27 tahun itu diperbolehkan pulang. Hasil diagnosis menunjukkan Perez tidak memerlukan tindakan operasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180440/nathan_tjoe_a_on-QMv2_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Jay Idzes Bantu Sassuolo Menang atas Cagliari, Nathan Tjoe A-On Cetak Gol Perdana untuk Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180263/radja_nainggolan_menyoroti_perubahan_nasib_sandy_walsh_sejak_membela_timnas_indonesia-x2CX_large.jpg
Radja Nainggolan Soroti Perubahan Nasib Sandy Walsh sejak Bela Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638743/fc-augsburg-vs-borussia-dortmund-dan-bayern-munchen-vs-bayer-leverkusen-live-dan-eksklusif-hanya-di-rcti-ocx.webp
FC Augsburg vs Borussia Dortmund dan Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen Live dan Eksklusif hanya di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180197/dewa_united-yK7c_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Dewa United Menang 4-0 atas Tainan City: Disalip Kamboja!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement