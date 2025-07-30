Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Angkat Bicara soal Perubahan Regulasi Pemain Asing di Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |02:05 WIB
Bojan Hodak Angkat Bicara soal Perubahan Regulasi Pemain Asing di Super League 2025-2026
Bojan Hodak kala melatih Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, angkat bicara soal perubahan regulasi pemain asing di Super League 2025-2026. Dia belum mau menanggapi terlalu jauh terkait hal tersebut.

Pasalnya, Bojan Hodak mengaku belum mendengar lebih detail soal perubahan regulasi tersebut. Kini, dia hanya fokus mempersiapkan timnya agar tampil gacor lagi musim depan.

Persib Bandung Undang Klub Australia Western Sydney Wanderers FC saat Launching Tim

1. Perubahan Regulasi Pemain Asing

Ya, perubahan regulasi pemain asing di Super League 2025-2026 terjadi. Kini dari 11 pemain yang boleh dimiliki, sembilan di antaranya bisa masuk daftar susunan pemain (DSP).

Namun dari sembilan pemain asing tersebut, hanya tujuh pemain yang bisa dimainkan di setiap laga. Tentunya, jumlah ini bertambah ketimbang musim sebelumnya.

Kepastian perubahan pemain asing itu disampaikan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang kini berganti nama menjadi I League, Ferry Paulus. Ferry mengatakan aturan ini sudah menjadi pakem untuk Super League 2025-2026. Dia memastikan, tidak akan ada perubahan lagi hingga kompetisi berjalan.

"Ya, regulasi pemain asing 7-9-11 itu sudah final. Jadi untuk musim depan regulasi pemain asing. Yang bermain tujuh, sembilan di DSP, dan 11 yang boleh didaftarkan," ujar Ferry di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta pada Senin 28 Juli 2025.

 

