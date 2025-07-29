Daftar Lengkap Pemenang Trofi Individu Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Rebut Sepatu Emas!

DAFTAR lengkap pemenang trofi individu Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Meski Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 gagal menjuarai turnamen tersebut, dua pemain Garuda Muda dipastikan membawa pulang dua trofi individu.

Ya, Timnas Indonesia U-23 harus rela menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2025. Pasalnya mereka kalah dari Vietnam dengan skor 0-1 di final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (29/7/2025) malam WIB.

1. Top skor dan Kiper Terbaik

Kedua pemain Timnas Indonesia U-23 yang meraih trofi individu itu adalah Jens Raven dan Muhammad Ardiansyah. Jens Raven berhak meraih sepatu emas karena menjadi top skor di Piala AFF U-23 2025 dengan total 7 gol.

Enam gol Jens Raven tercipta saat Timnas Indonesia U-23 pesta gol 8-0 ke gawang Brunei Darussalam U-23 di laga perdana Grup A Piala AFF U-23 2025. Sayangnya, setelah mencetak enam gol itu, penampilan Jens Raven menurun.

Terbukti Jens gagal mencetak gol saat Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Filipina dan saat ditahan Malaysia U-23 0-0. Jens Raven baru mencetak satu gol lagi saat membantu Garuda Muda menyingkirkan Thailand U-23 di babak semifinal.

Muhammad Ardiansyah Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 foto Aldhi Chandra

Lalu di final Piala AFF U-23 2025, Jens Raven lagi-lagi gagal mencetak gol untuk Timnas Indonesia U-23. Alhasil, Garuda Muda gagal juara.

Sementara itu, Ardiansyah sukses menjadi kiper terbaik di Piala AFF U-23 2025. Dengan total empat pertandingan, Ardiansyah hanya kebobolan dua dan sukses melakukan sejumlah penyelamatan gemilang.

Sayangnya salah satu gol yang masuk ke gawang Ardiansyah terjadi di final Piala AFF U-23 2025. Ardiansyah gagal menipis tendangan Nguyen Cong Phuong di menit 37.