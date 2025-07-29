Langsung Nyetel, Pelatih Persija Jakarta Bicara Potensi Duetkan Eksel Runtukahu dan Gustavo Almeida

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, soroti penampilan Eksel Runtukahu dan Gustavo Almeida yang langsung nyetel bersama tim. Dia pun membicarakan peluang memasang Eksel Runtukahu dan Gustavo Almeida sebagai dua ujung tombak di Super League 2025-2026.

Pelatih asal Brasil itu tidak menutup kemungkinan tersebut. Meskipun, dua striker itu merupakan sosok anyar di tim Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

1. Eksel Runtukahu dan Gustavo Almeida Menggila

Kemungkinan itu disampaikan Souza usai Persija Jakarta menjalani laga uji coba bertajuk launching team dan jersey Persija, di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu 26 Juli 2025 malam. Pada laga tersebut, Macan Kemayoran menang telak 3-0.

Eksel yang turun sebagai starter malam itu menunjukkan ketajamannya dengan membukukan brace alias dua gol. Dia bahkan nyaris menciptakan hattrick andai bola sundulannya gagal ditepis penjaga gawang Singo Edan, Lucas Frigeri.

Sementara itu, satu gol lagi diciptakan pemain anyar Persija asal Brasil, Gustavo Franca. Penampilan keduanya langsung curi perhatian sang pelatih.

"Saya rasa bisa memainkan keduanya (Eksel Runtukahu & Gustavo Almeida) di depan, bisa juga saya mainkan satu di depan," ucap Souza, dikutip Selasa (29/7/2025).