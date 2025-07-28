Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Pemain Naturalisasi Tambahan yang Cocok Gantikan Ole Romeny di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 dari Jerman!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:38 WIB
5 Calon Pemain Naturalisasi Tambahan yang Cocok Gantikan Ole Romeny di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 dari Jerman!
Ole Romeny absen memperkuat Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 5 calon pemain naturalisasi tambahan yang cocok menggantikan Ole Romeny di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Ole Romeny mengalami masalah engkel dan hampir pasti absen saat Timnas Indonesia mengarungi babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9-12 Oktober 2025.

Seiring cedera yang dialami Ole Romeny, PSSI bergerak cepat. PSSI kabarnya sedang mendekati tiga pemain keturunan tambahan yang posisinya di lini depan.

Nama-nama ini diharapkan dapat mendongkrak daya dobrak skuad Garuda di babak 4 Kualifikasi Piala dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 calon pemain naturalisasi tambahan yang cocok menggantikan Ole Romeny di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

1. Laurin Ulrich (FC Magdeburg)

Laurin Ulrich bisa jadi senjata mematikan Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@futboll.indonesiaa)
Laurin Ulrich bisa jadi senjata mematikan Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@futboll.indonesiaa)

Laurin Ulrich berposisi asli sebagai gelandang serang atau winger. Nantinya pemain yang tengah dipinjamkan VfB Stuttgart ke klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg ini dapat diandalkan sebagai winger kiri.

Sementara itu, posisi penyerang tengah peninggalan Ole Romeny dapat diserahkan kepada Ragnar Oratmangoen. Kemungkinan besar, pemain yang tengah didekati PSSI adalah Laurin Ulrich, pemain yang mengemas tiga gol dan tujuh assist di Liga 3 Jerman 2024-2025. Perwakilan PSSI Fardy Bachdim kabarnya sudha menemui ayah Laurin Ulrich.

 

Halaman:
1 2 3
      
