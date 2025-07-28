Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |05:15 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025?
Timnas Indonesia U-23 diprediksi menang 1-0 atas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23, ini merupakan pertemuan ketiga mereka di Piala AFF U-23. Dalam dua pertemuan sebelumnya, mereka saling mengalahkan.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

Di pertemuan pertama yang tercipta di semifinal Piala AFF U-22 2019, Timnas Indonesia menang 1-0, Saat itu gol tunggal Timnas Indonesia U-23 diciptakan Muhammad Luthfi Kamal.

Empat tahun berselang, Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 kembali bertemu, kali ini di partai puncak Piala AFF U-23 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 tumbang dari Vietnam U-23 dengan skor 5-6 via adu penalti.

Sebelumnya di waktu normal dan babak tambahan 2x15 menit, skor sama kuat 0-0. Mumpung bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia U-23 praktis memburu gelar juara Piala AFF U-23 2025.

1. Pernyataan Mengejutkan Erick Thohir

Ketua Umum PSSI Erick Thohir uniknya tidak menargetkan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. Pria 55 tahun itu mengatakan semuanya membutuhkan proses.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/08/penasihat_semen_padang_fc_andre_rosiade.jpg
Andre Rosiade Heran PSSI Belum Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement