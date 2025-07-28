Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025?

TIMNAS Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23, ini merupakan pertemuan ketiga mereka di Piala AFF U-23. Dalam dua pertemuan sebelumnya, mereka saling mengalahkan.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

Di pertemuan pertama yang tercipta di semifinal Piala AFF U-22 2019, Timnas Indonesia menang 1-0, Saat itu gol tunggal Timnas Indonesia U-23 diciptakan Muhammad Luthfi Kamal.

Empat tahun berselang, Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 kembali bertemu, kali ini di partai puncak Piala AFF U-23 2023. Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 tumbang dari Vietnam U-23 dengan skor 5-6 via adu penalti.

Sebelumnya di waktu normal dan babak tambahan 2x15 menit, skor sama kuat 0-0. Mumpung bermain di kandang sendiri, Timnas Indonesia U-23 praktis memburu gelar juara Piala AFF U-23 2025.

1. Pernyataan Mengejutkan Erick Thohir

Ketua Umum PSSI Erick Thohir uniknya tidak menargetkan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. Pria 55 tahun itu mengatakan semuanya membutuhkan proses.