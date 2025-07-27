Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terpukau dengan Dukungan The Jakmania, Van Basty Sousa Tak Menyesal Gabung Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |16:58 WIB
Terpukau dengan Dukungan The Jakmania, Van Basty Sousa Tak Menyesal Gabung Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Van Basty Sousa. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang anyar Persija Jakarta, Van Basty Sousa, terpukau dengan dukungan luar biasa The Jakmania dalam laga debutnya bersama tim Macan Kemayoran tersebut. Sousa mengaku sangat kagum dengan militansi suporter Persija dan menegaskan dukungan seperti inilah yang sangat dibutuhkan tim untuk mengarungi Super League 2025-2026.

1. Kesan Pertama yang Memukau

Van Basty Sousa melakoni penampilan perdananya bersama Persija dalam pertandingan persahabatan melawan Arema FC. Laga ini digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 26 Juli 2025 kemarin, dan disaksikan langsung oleh ribuan The Jakmania yang memadati stadion.

Pemain berusia 30 tahun asal Brasil ini langsung dipercaya bermain sejak menit awal, mengisi lini tengah bersama Gustavo Franca dan Fabio Silva. Sousa tampil cukup solid sebelum digantikan pada menit ke-76.

Dalam pertandingan tersebut, Persija Jakarta berhasil mengunci kemenangan telak 3-0 atas Arema FC. Usai pertandingan, Sousa tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap antusiasme The Jakmania.

"Saya sangat bahagia bisa mendapat kesempatan main di sini. Saya bangga bisa main di depan The Jakmania dengan segala cinta yang mereka berikan," ujar Sousa kepada awak media, Minggu (27/7/2025).

Persija Jakarta vs Arema FC
Persija Jakarta vs Arema FC

"Walaupun ini uji coba, kita bisa lihat mereka bernyanyi sampai akhir. Kita tahu hubungan tim dengan suporter sudah baik. Kami butuh dukungan The Jakmania," tambahnya.

2. Optimistis

Di sisi lain, Sousa juga mengungkapkan kepuasannya atas kemenangan yang diraih Macan Kemayoran. Meskipun hanya laga uji coba pramusim, ia menilai taktik yang diterapkan oleh pelatih Persija, Mauricio Souza, sudah cukup matang dan berjalan sesuai rencana di lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179752/psm_makassar-QgMK_large.jpg
Bocoran Pelatih Baru PSM Makassar, Diumumkan Nanti Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179750/bojan_hodak_memahami_kekecewaan_saddil_ramdani_di_laga_persib_bandung_vs_persis_solo-FKpP_large.jpg
Respons Bojan Hodak Setelah Saddil Ramdani Ngamuk karena Diganti di Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179742/saddil_ramdani_mengamuk_karena_diganti_di_awal_laga_persib_vs_persis_snasih33-YZKc_large.jpg
Momen Saddil Ramdani Ngamuk Lempar Botol karena Diganti di Awal Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/49/3179653/bali_united-KaZp_large.jpg
Bali United Gagal Kalahkan Persita Tangerang, Kadek Agung Fokus Tatap Laga Kontra Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/28/50/1637549/monster-kelas-berat-agit-kabayel-tantang-daniel-dubois-dnc.jpg
Monster Kelas Berat Agit Kabayel Tantang Daniel Dubois
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/stafsus_menteri_bumn_arya_sinulingga.jpg
PSSI Akhirnya Buka Suara Soal FIFA ASEAN Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement