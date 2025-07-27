Terpukau dengan Dukungan The Jakmania, Van Basty Sousa Tak Menyesal Gabung Persija Jakarta

JAKARTA – Gelandang anyar Persija Jakarta, Van Basty Sousa, terpukau dengan dukungan luar biasa The Jakmania dalam laga debutnya bersama tim Macan Kemayoran tersebut. Sousa mengaku sangat kagum dengan militansi suporter Persija dan menegaskan dukungan seperti inilah yang sangat dibutuhkan tim untuk mengarungi Super League 2025-2026.

1. Kesan Pertama yang Memukau

Van Basty Sousa melakoni penampilan perdananya bersama Persija dalam pertandingan persahabatan melawan Arema FC. Laga ini digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu 26 Juli 2025 kemarin, dan disaksikan langsung oleh ribuan The Jakmania yang memadati stadion.

Pemain berusia 30 tahun asal Brasil ini langsung dipercaya bermain sejak menit awal, mengisi lini tengah bersama Gustavo Franca dan Fabio Silva. Sousa tampil cukup solid sebelum digantikan pada menit ke-76.

Dalam pertandingan tersebut, Persija Jakarta berhasil mengunci kemenangan telak 3-0 atas Arema FC. Usai pertandingan, Sousa tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap antusiasme The Jakmania.

"Saya sangat bahagia bisa mendapat kesempatan main di sini. Saya bangga bisa main di depan The Jakmania dengan segala cinta yang mereka berikan," ujar Sousa kepada awak media, Minggu (27/7/2025).

Persija Jakarta vs Arema FC

"Walaupun ini uji coba, kita bisa lihat mereka bernyanyi sampai akhir. Kita tahu hubungan tim dengan suporter sudah baik. Kami butuh dukungan The Jakmania," tambahnya.

2. Optimistis

Di sisi lain, Sousa juga mengungkapkan kepuasannya atas kemenangan yang diraih Macan Kemayoran. Meskipun hanya laga uji coba pramusim, ia menilai taktik yang diterapkan oleh pelatih Persija, Mauricio Souza, sudah cukup matang dan berjalan sesuai rencana di lapangan.