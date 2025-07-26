Link Live Streaming Liverpool vs AC Milan di Uji Coba Pramusim 2025-2026 Malam Ini

LINK live streaming Liverpool vs AC Milan di uji coba pramusim 2025-2026 malam ini. Laga seru itu akan digelar di Kai Tak Sports Park, Kowloon City, Hong Kong, pada Sabtu (26/7/2025) pukul 18.30 WIB.

Hasil manis tentunya tetap dibidik kedua tim, meski laga ini bertajuk uji coba. Pasalnya, hasil manis akan jadi modal penting dalam mengarungi musim 2025-2026 yang segera bergulir.

1. AC Milan dan Liverpool Beda Nasib

Jelang melakoni laga uji coba pramusim 2025-2026 ini, AC Milan dan Liverpool alami nasib berbeda di laga terakhirnya. Liverpool sukses meraih kemenangan, sementara AC Milan gagal menang.

Liverpool sebelumnya melakoni pertandingan seru melawan Stoke City di Liverpool’s Academy Ground pada Minggu 20 Juli 2025. Hasilnya, mereka pesta gol, menang telak 5-0!

Darwin Nunez tampil paling cemerlang. Dia bisa mencetak hattrick alias 3 gol dalam laga tersebut.

Sementara itu, AC Milan harus mendapat kekalahan. Melawan Arsenal di Singapura pada 23 Juli 2025, mereka kalah tipis dengan skor 0-1.

Tetapi, di babak adu penalti, AC Milan menang. Mereka menyudahi babak itu dengan kemenangan 6-5.