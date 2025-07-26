Persija Jakarta Resmi Luncurkan Tim untuk Super League 2025-2026, Sekaligus Perkenalkan Thales Lira!

Persija Jakarta resmi luncurkan tim dan jersey untuk Super League 2025-2026. (Foto: Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta resmi luncurkan tim untuk Super League 2025-2026. Tak hanya itu, Persija juga sekaligus memperkenalkan pemain asing barunya, yakni Thales Lira.

Acara peluncuran tim itu digelar Persija di markasnya, Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (26/7/2025) malam WIB. Ribuan The Jakmania hadir dalam acara peluncuran skuad anyar Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta luncurkan tim dan jersey untuk Super League 2025-2026. Foto: Andika Rachmansyah/Okezone

1. Persija Jakarta Luncurkan Tim dan Jersey

Peluncuran skuad Persija Jakarta turut dihadiri langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno. Keduanya memakai jersey anyar Macan Kemayoran musim depan.

Persija Jakarta memperkenalkan 32 pemain untuk mengarungi Super League 2025-2026. Kemudian, juru taktik anyar mereka juga diperkenalkan, yakni Mauricio Souza.

Dari 32 nama pemain, delapan di antaranya merupakan pemain baru. Mereka adalah Eksel Runtukahu, Jordi Amat, Van Basty Sousa, Fabio Calonego, Gustavo Franca, Alan Cardoso, Allano Lima, dan Thales Lira.