Patrick Kluivert Bahagia, Jay Idzes Dilaporkan Capai Kata Sepakat dengan Klub Serie A Genoa

BEK Timnas Indonesia, Jay Idzes, dikabarkan makin dekat gabung Genoa. Pasalnya, Jay Idzes dikabarkan telah capai kata sepakat dengan klub asal Italia itu.

Saat ini, Jay Idzes dikabarkan sedang mendorong klubnya, Venezia, untuk bersedia melepasnya ke Rossoblu -julukan Genoa. Akankah dia pindah tim pada bursa transfer musim panas 2025 ini?

1. Jay Idzes Makin Dekat Gabung Genoa

Jay Idzes menjadi komoditas panas di bursa transfer 2025, khususnya bagi klub-klub Italia. Bek Timnas Indonesia itu sempat dikaitkan dengan beberapa Serie A, seperti Udinese, Bologna, Genoa, bahkan sampai Inter Milan.

Namun belakangan ini, Genoa menjadi kandidat kuat dalam perburuan bek berpostur jangkung itu. Terlebih, armada Patrick Vieira itu memang sedang memburu pemain belakang dan Idzes menjadi kandidat utama mereka.

Terkait transfer tersebut, pakar transfer kenamaan asal Italia, Gianluca Di Marzio, Idzes telah sepakat bergabung ke Genoa. Dia melaporkan, Idzes tengah mendesak Venezia untuk melepasnya.

"Idzes telah mencapai kesepakatan dengan klub berjuluk Rossoblu tersebut dan sedang mendorong agar Venezia bersedia melepasnya," tulis laporan Di Marzio dalam laman resminya, Sabtu (26/7/2025).

2. Genoa Tetap Siapkan Opsi Lain

Lebih lanjut, Di Marzio menyampaikan bahwa pihak Genoa telah menyiapkan opsi lain jika transfer Idzes gagal. Rossoblu dilaporkan akan berpindah haluan ke bek Rennes, Leo Ostigard.

“Jika negosiasi untuk Idzes gagal terwujud, Genoa akan mengalihkan target ke Leo Østigård, yang saat ini terikat kontrak dengan Rennes,” terang Di Marzio.

Genoa membidik Idzes bukan tanpa sebab. Bek Timnas Indonesia itu diproyeksikan sebagai pengganti Mattia Bani yang saat ini tinggal selangkah lagi ke Palermo.

Tak pelak jika Idzes banyak peminat di pasaran. Pasalnya, bek berusia 25 tahun itu tampil solid dalam mengawal pertahanan Venezia. Bahkan, dia juga dipercaya sebagai kapten tim.