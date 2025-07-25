Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, PSSI Dekati Pemain Keturunan di Luar Eropa: Adrian Wibowo atau Ilias Alhaft?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:30 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, PSSI Dekati Pemain Keturunan di Luar Eropa: Adrian Wibowo atau Ilias Alhaft?
Patrick Kluivert akan mendapatkan pemain keturunan tambahan untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan sangat bahagia saat ini. Sebab, PSSI dikabarkan tengah mendekati pemain keturunan yang berkarier di luar Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia.

“Saat pak Arya Sinulingga (Exco PSSI) ditanya apakah pemain keturunan selanjutnya dari Eropa atau dari benua lain, pak Arya bilang ada yang dari Eropa dan benua lain. Dari Eropa, saya memperkirakan itu Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen. Sementara yang dari luar Eropa ini yang belum tahu,” kata sosok yang biasa membahas pemain keturunan, Yussa Nugraha, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha, Jumat (25/7/2025).

Adrian Wibowo berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@adrian_wibowo_17)
Adrian Wibowo berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@adrian_wibowo_17)

Jika mengacu kepada pernyataan di atas, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar Eropa. Okezone melihat ada tiga pemain keturunan Indonesia yang cukup menonjol dan tengah merumput di luar Benua Biru.

Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Adrian Wibowo (Los Angeles FC), Ilias Alhaft (Bangkok United) dan Jordy Wehrmann (Madura United). Adrian Wibowo sejak awal tahun ini promosi ke tim senior Los Angeles FC (LAFC).

Ia bahkan masuk ke dalam skuad LAFC yang mentas di Piala Dunia Klub 2025 pada Juni-Juli 2025. Sayangnya, pemain 19 tahun ini gagal mendapatkan menit tampil bersama LAFC di Piala Dunia Klub 2025.

1. Pemain Depan Lagi?

Jumat, 18 Juli 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang mendekati dua pemain keturunan yang beroperasi di barisan depan. Ditengarai, dua pemain yang dimaksud adalah Miliano Jonathans dan Dean Zandbergen.

 

Halaman:
1 2
      
