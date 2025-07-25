Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Resmi Rekrut Pemain Brasil Alan Cardoso

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:46 WIB
Persija Jakarta Resmi Rekrut Pemain Brasil Alan Cardoso
Pemain baru Persija Jakarta, Alan Cardoso. (Foto: Media Persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta resmi merekrut pemain asal Brasil, Alan Cardoso. Kehadiran Alan jelas semakin memperkuat aroma Brasil di skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– untuk Super League 2025-2026.

Sebelumnya, Persija sudah memboyong Jordi Amat, Eksel Runtukahu, Gustavo Franca, Van Basty Sousa, dan Fabio Silva. Jadi, Alan adalah rekrutan keenam Persija sejauh ini.

1. Aroma Tim Samba Makin Kental

Kehadiran Alan membuat slot pemain asing Persija menjadi tujuh nama dengan bertahannya 3 amunisi musim lalu, yakni Carlos Eduardo, Ryo Matsumura, dan Gustavo Almeida. Enam pemain asing dari tujuh nama yang dimiliki Persija berasal dari Brasil seperti sang pelatih Mauricio Souza.

Alan mengatakan sangat senang dapat menjadi bagian dari Persija. Dia pun sangat siap memulai petualangan baru karena baru pertama kali berkarier di luar Brasil.

“Saya sangat siap mengenakan jersey Persija. Saya sangat menantikan tantangan ini. Saya harap bersama Persija bisa meraih hasil yang hebat dan meraih gelar juara,” kata Alan dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

2. Siap Berikan yang Terbaik

Alan Cardoso
Alan Cardoso

Pemain berposisi bek itu akan berusaha memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk Persija pada musim ini. Hal tersebut agar timnya dapat meraih kemenangan dan memberikan kebahagian untuk suporternya, The Jakmania.

 

Halaman:
1 2
      
