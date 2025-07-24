Penuh Percaya Diri, Timnas Indonesia U-23 Siap Tempur Hadapi Thailand di Semifinal Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 penuh percaya diri jelang menghadapi Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Pelatih Gerald Vanenburg dan bek Alfharezzi Buffon sama-sama menyatakan siap tempur.

Timnas Indonesia U-23 akan melawan Thailand U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket final.

1. Senang

Menatap laga tersebut, Vanenburg mengaku sangat senang bisa membawa Timnas Indonesia U-23 hingga di titik ini. Sebab, ia sadar betul anak asuhnya tidak mudah melewati fase grup. Sang juru taktik bertekad mempertahankan tren positifnya melawan Thailand U-23.

“Tentu saya senang bisa (bawa Timnas Indonesia U-23) sampai ke semfiinal. Kami sudah menghadapi grup yang lumayan berat dengan tiga tim, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, yang sangat tangguh,” kata Vanenburg dalam konferensi pers, Kamis (24/7/2025).

“Sekarang kami fokus ke semifinal, di mana kami melawan tim yang berat (Thailand) dan kami akan fokus ke sana,” sambung pria berpaspor Belanda itu.