HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |05:21 WIB
Momen Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menang 1-0 atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025? Sesuai jadwal, laga semifinal Piala AFF U-23 2025 dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Kedua tim memiliki kekuatan seimbang, merujuk kepada performa di fase grup. Timnas Indonesia U-23 mencetak dua menang dan satu imbang dari tiga pertandingan. Sementara Thailand U-23 meraih satu menang dan satu imbang dari dua laga.

Timnas Thailand U-23 tidak terkalahkan di Grup C Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@changsuek)
Timnas Thailand U-23 tidak terkalahkan di Grup C Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/@changsuek)

Baik Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 juga sama-sama mencatatkan clean sheet. Fakta ini menunjukan Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 memiliki pertahanan rapat.

1. Optimistis Singkirkan Timnas Indonesia U-23

Keyakinan disampaikan pelatih Timnas Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Ia optimstis skuad Gajah Perang Muda menang atas Timnas Indonesia U-23.

"Kami ingin menjadi tim terbaik di turnamen ini. Jadi kami harus mengubah mentalitas kami, fokus pada pemulihan kondisi dan menjadi tim terbaik," kata pelatih 51 tahun ini.

2. Timnas Indonesia U-23 Diuntungkan

Namun, Timnas Indonesia U-23 diuntungkan jelang melawan Thailand U-23. Disebut diuntungkan karena masa istirahat Jens Raven dan kawan-kawan lebih lama ketimbang personel Thailand U-23.

 

Halaman:
1 2
      
