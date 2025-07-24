Rayhan Hannan Ungkap Target Besarnya di Timnas Indonesia U-23, Juara Piala AFF?

RAYHAN Hannan bicara target besarnya bersama Timnas Indonesia U-23. Ia mengaku ingin mempersembahkan sebanyak mungkin gelar.

Timnas Indonesia U-23 saat ini sedang berjuang dalam Piala AFF U-23 2025. Mereka akan melawan Timnas Thailand U-23 dalam laga semifinal di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB.

1. Berkontribusi

Hannan mengatakan, akan selalu berusaha berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Sebab, ia ingin membawa timnya meraih banyak prestasi meskipun tidak akan mudah karena butuh perjuangan.

“Juara di setiap turnamen dan menang di setiap pertandingan bersama timnas,” kata Hannan dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis (24/7/2025).

2. Belum Puas

Pemain Persija Jakarta itu mengaku belum puas dengan performanya bersama Timnas Indonesia U-23. Ia berjanji akan terus meningkatkan penampilannya ke depan.