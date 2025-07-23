Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketakutan Lihat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Punya Potensi Besar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |23:13 WIB
Media Vietnam Ketakutan Lihat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Punya Potensi Besar!
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha VN, ketakutan lihat skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Mereka menyebut Timnas Indonesia U-23 punya potensi besar.

Timnas Indonesia U-23 berhasil menembus semifinal Piala AFF U-23 2025. Padahal, ini merupakan turnamen perdana di bawah asuhan pelatih Geral Vanenburg.

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Thailand, Jens Raven: Harus Fokus dan Prima!

1. Timnas Indonesia U-23 Tembus Semifinal Piala AFF U-23 2025

Dalam turnamen itu, Garuda Muda belum kebobolan. Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Brunei Darussalam (8-0) dan Filipina (1-0). Kemudian, skuad Garuda Muda menahan imbang Malaysia (0-0). Di babak semifinal, tantangan sebenarnya baru akan dimulai.

Robi Darwis dan kolega akan berjumpa dengan Timnas Thailand U-23. Pertandingan semifinal akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025.

2. Jadi Sorotan Media Vietnam

Soha VN memperhatikan betul sepak terjang Timnas Indonesia U-23 di turnamen ini. Media Vietnam itu terkesan dengan penyesuaian taktik yang kerap dilakukan oleh Gerald Vanenburg.

Soha VN juga kagum dengan cara Vanenburg memaksimalkan potensi para pemainnya. Walau demikian, Soha VN menyebut bahwa kualitas Timnss Indonesia U-23 yang sebenarnya belum terungkap.

"Detail-detail ini menunjukkan kedalaman skuad serta banyaknya kualitas yang belum terungkap dari Timnas Indonesia U-23," tulis Soha VN dalam kesimpulan analisisnya, dikutip pada Rabu (23/7/2025).

"Mereka masih terus berkembang untuk menjadi lebih baik, dan proses ini dapat dipercepat jika bintang kreatif Arkhan Fikri pulih dari cedera," sambung tulisan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636219/tolak-atlet-israel-masuk-ke-indonesia-menpora-mereka-minta-diizinkan-bawa-pistol-xnb.webp
Tolak Atlet Israel Masuk ke Indonesia, Menpora: Mereka Minta Diizinkan Bawa PistolÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/dean_james.jpg
Dean James Beri Harapan Palsu untuk Aston Villa dalam Kekalahan di Liga Europa 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement