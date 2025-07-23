Media Vietnam Ketakutan Lihat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025: Punya Potensi Besar!

MEDIA Vietnam, Soha VN, ketakutan lihat skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Mereka menyebut Timnas Indonesia U-23 punya potensi besar.

Timnas Indonesia U-23 berhasil menembus semifinal Piala AFF U-23 2025. Padahal, ini merupakan turnamen perdana di bawah asuhan pelatih Geral Vanenburg.

1. Timnas Indonesia U-23 Tembus Semifinal Piala AFF U-23 2025

Dalam turnamen itu, Garuda Muda belum kebobolan. Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Brunei Darussalam (8-0) dan Filipina (1-0). Kemudian, skuad Garuda Muda menahan imbang Malaysia (0-0). Di babak semifinal, tantangan sebenarnya baru akan dimulai.

Robi Darwis dan kolega akan berjumpa dengan Timnas Thailand U-23. Pertandingan semifinal akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025.

2. Jadi Sorotan Media Vietnam

Soha VN memperhatikan betul sepak terjang Timnas Indonesia U-23 di turnamen ini. Media Vietnam itu terkesan dengan penyesuaian taktik yang kerap dilakukan oleh Gerald Vanenburg.

Soha VN juga kagum dengan cara Vanenburg memaksimalkan potensi para pemainnya. Walau demikian, Soha VN menyebut bahwa kualitas Timnss Indonesia U-23 yang sebenarnya belum terungkap.

"Detail-detail ini menunjukkan kedalaman skuad serta banyaknya kualitas yang belum terungkap dari Timnas Indonesia U-23," tulis Soha VN dalam kesimpulan analisisnya, dikutip pada Rabu (23/7/2025).

"Mereka masih terus berkembang untuk menjadi lebih baik, dan proses ini dapat dipercepat jika bintang kreatif Arkhan Fikri pulih dari cedera," sambung tulisan tersebut.