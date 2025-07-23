Pelatih Thailand Tak Takut Tekanan Suporter Timnas Indonesia U-23 di SUGBK: Kami Siap!

PELATIH Timnas Thailand U-23, Thawatchai Damrong-Ongtrakul, menegaskan tak takut hadapi tekanan suporter Timnas Indonesia U-23 di SUGBK. Dia memastikan skuadnya siap untuk berlaga.

Pelatih yang kerap disapa coach Wang itu terus persiapkan matang skuadnya untuk hadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025. Mental pemain juga turut dipersiapkan karena bakal hadapi atmosfer berbeda di SUGBK.

1. Timnas Thailand U-23 Berhadapan dengan Garuda Muda

Timnas Thailand U-23 akan bersua dengan Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23 2025. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025.

Kedua tim sama-sama berstatus sebagai juara grup. Timnas Indonesia U-23 merupakan juara Grup A, sedangkan Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand U-23- adalah juara Grup C.

Untuk menjadi juara grup, Timnas Thailand U-23 sudah melewati dua pertandingan. Namun demikian, dua laga tersebut dilalui tanpa adanya tekanan dari suporter lawan. Maka dari itu, laga melawan Timnas Indonesia U-23 akan sangat berbeda.