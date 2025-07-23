Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2025

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Duel klasik ini siap menghibur penggemar sepakbola!

Piala AFF U-23 2025 telah menyelesaikan fase grup pada Selasa 22 Juli malam WIB. Empat kesebelasan dipastikan melaju ke babak semifinal, yang terdiri dari tiga juara grup dan satu runner-up terbaik.

1. Juara Grup dan Runner-up

Timnas Indonesia U-23 melaju sebagai juara Grup A. Garuda Muda ditemani Timnas Filipina U-23 selaku satu-satunya runner-up terbaik!

Kemudian, Timnas Vietnam U-23 lolos dengan status juara Grup B. Terakhir, Timnas Thailand U-23 menembus empat besar sebagai juara Grup C.

Sesuai regulasi, juara Grup A akan bertemu juara Grup C jika runner-up terbaik berasal dari Grup A. Sedangkan, tim peringkat dua terbaik itu akan menantang juara Grup B.

Maka, Timnas Indonesia U-23 menghadapi Thailand U-23 sementara Vietnam U-23 melawan Filipina U-23. Duel semifinal Piala AFF U-23 2025 dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 25 Juli.