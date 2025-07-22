Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fans Malaysia Nyaman di SUGBK, Erick Thohir Puji Kedewasaan Suporter Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |05:51 WIB
Fans Malaysia Nyaman di SUGBK, Erick Thohir Puji Kedewasaan Suporter Timnas Indonesia
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang melihat ada sejumlah fans Malaysia yang menonton langsung laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Erick lantas memuji kedewasaan suporter Timnas Indonesia karena tak membuat kericuhan ketika ada pendukung lawan.

Timnas Indonesia U-23 bermain imbang dengan Malaysia 0-0 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu berlangsung di SUGBK pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

1. Puji Suporter Timnas Indonesia

Dalam laga tersebut, suporter Timnas Indonesia U-23 selaku tuan rumah mendominasi stadion. Meski begitu, ada beberapa suporter Malaysia yang hadir dalam laga kali ini.

Sepanjang pertandingan berlangsung, tensi panas memang terjadi, namun tidak ada keributan yang berarti. Laga nampak adem dan nyaman untuk semua penonton yang hadir.

Erick memuji kedewasaan suporter Timnas Indonesia. Dia mengatakan, kebijaksanaan Garuda Fans sudah terlihat dari laga-laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Fans Timnas Indonesia U-23 di SUGBK. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Fans Timnas Indonesia U-23 di SUGBK. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Saya rasa sih panas di lapangan. Cuma mungkin suporter kita sudah jauh saling menghormati,” ujar Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Selasa (21/7/2025).

“Karena di tim senior sudah kita bisa lihat suporter dari China datang, dari Jepang datang, dari Saudi kita menerima dengan baik. Tadi juga supporter Malaysia kita terima dengan baik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635511/jadwal-uji-coba-timnas-indonesia-u17-jelang-piala-dunia-u17-lawanparaguaypantai-gading-danpanama-hju.webp
Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17: Lawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/jude_bellingham.jpg
Klasemen Liga Champions Terkini: Real Madrid Tempel Ketat PSG
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement