Fans Malaysia Nyaman di SUGBK, Erick Thohir Puji Kedewasaan Suporter Timnas Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang melihat ada sejumlah fans Malaysia yang menonton langsung laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Erick lantas memuji kedewasaan suporter Timnas Indonesia karena tak membuat kericuhan ketika ada pendukung lawan.

Timnas Indonesia U-23 bermain imbang dengan Malaysia 0-0 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025. Pertandingan itu berlangsung di SUGBK pada Senin 21 Juli 2025 malam WIB.

1. Puji Suporter Timnas Indonesia

Dalam laga tersebut, suporter Timnas Indonesia U-23 selaku tuan rumah mendominasi stadion. Meski begitu, ada beberapa suporter Malaysia yang hadir dalam laga kali ini.

Sepanjang pertandingan berlangsung, tensi panas memang terjadi, namun tidak ada keributan yang berarti. Laga nampak adem dan nyaman untuk semua penonton yang hadir.

Erick memuji kedewasaan suporter Timnas Indonesia. Dia mengatakan, kebijaksanaan Garuda Fans sudah terlihat dari laga-laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Fans Timnas Indonesia U-23 di SUGBK. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Saya rasa sih panas di lapangan. Cuma mungkin suporter kita sudah jauh saling menghormati,” ujar Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Selasa (21/7/2025).

“Karena di tim senior sudah kita bisa lihat suporter dari China datang, dari Jepang datang, dari Saudi kita menerima dengan baik. Tadi juga supporter Malaysia kita terima dengan baik," tambahnya.