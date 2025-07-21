Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Filipina U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang 2-0, The Azkals Muda Jaga Asa Lolos Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |23:43 WIB
Hasil Timnas Filipina U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025: Menang 2-0, The Azkals Muda Jaga Asa Lolos Semifinal!
Timnas Filipina U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/phifootballfederation)
A
A
A

BEKASI - Tim Nasional (Timnas) Filipina U-23 berhasil menjaga asa lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Pasalnya kemenangan 2-0 atas Brunei Darussalam U-23 yang diraih Filipina U-23 di laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025, mengantarkan tim berjuluk The Azkals Muda itu finis sebagai runner-up.

Kemenangan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Senin (21/7/2025) malam WIB begitu sangat berarti untuk Filipina. Mereka saat ini sedang memimpin klasemen peringkat kedua terbaik, ungguli Myanmar U-23 dan Kamboja U-23.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Filipina U-23 tampil menyengat sejak menit awal. Namun, serangan-serangan yang mereka lancarkan belum ada yang berhasil merobek jaring gawang Brunei Darussalam U-23.

Petaka harus didapat Brunei Darussalam U-23 di menit ke-20 karena melanggar pemain Filipina U-23 di kotak penalti. Jacutin Marona yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa timnya unggul 1-0.

Skuad muda The Azkals -julukan Timnas Filipina- terus menggempur pertahanan lawan. Namun, pertahanan Brunei Darussalam U-23 cukup solid dan belum ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-30.

Timnas Filipina U-23 vs Brunei U-23. (Foto: Instagram/phifootballfederation)
Timnas Filipina U-23 vs Brunei U-23. (Foto: Instagram/phifootballfederation)

Filipina U-23 mendominasi permainan. Namun, tidak ada tamabahn gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara, mereka unggul 1-0 atas Brunei Darussalam U-23.

Babak Kedua

Brunei Darussalam U-23 harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-55 karena Azrin Danial menghalau bola menggunakan tangan di kotak penalti. Tapi sayangnya, tendangan striker Filipina U-23, Otu Abang Banatao, berhasil ditangkap Khairul Hisyam.

 

Halaman:
1 2
      
