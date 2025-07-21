Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |07:26 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. Akankah Garuda Muda lanjutkan tren kemenangannya?

Ya, laga krusial akan dilakoni Timnas Indonesia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB. Kemenangan tentunya dibidik Timnas Indonesia U-23 atas Malaysia U-23 demi melenggang mulus ke semifinal.

Latihan Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Brunei Darussalam

1. Puncak Klasemen

Timnas Indonesia U-23 tengah kukuh di puncak klasemen sementara Grup A jelang melawan Malaysia U-23. Hal ini terjadi usai Garuda Muda menang di 2 laga awal Grup A.

Melawan Brunei Darussalam U-23, Timnas Indonesia U-23 menang telak 8-0. Tren positif itu pun berlanjut saat hadapi Filipina U-23, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0.

Dengan kondisi ini, kans Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025 terbuka lebar. Pasukan Gerald Vanenburg bahkan hanya perlu hasil imbang untuk pastikan diri lolos ke semifinal.

Diketahui, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23 2025. Sementara itu, satu tiket tersisa ke semifinal akan diberikan kepada runner-up grup terbaik.

 

