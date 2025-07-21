Penampakan Klasemen Mini Grup A Piala AFF U-23 2025 jika Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Malaysia U-23: Gagal Lolos?

PENAMPAKAN Klasemen mini Grup A Piala AFF U-23 jika Timnas Indonesia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Malaysia U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menantang Malaysia U-23 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Sebelum membahas klasemen mini, kita lihat dulu klasemen sementara Grup A Piala AFF U-23 2025 hingga matchday kedua. Posisi puncak untuk sementara ditempati Timnas Indonesia U-23 dengan enam angka, disusul Filipina U-23 dan Malaysia U-23 di tempat kedua dan ketiga dengan tiga poin. Di posisi juru kunci ada Brunei U-23 yang belum meraih satu pun poin.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)

1. Timnas Indonesia U-23 Selangkah Lagi Lolos Semifinal

Timnas Indonesia U-23 hanya membutuhkan hasil imbang melawan Malaysia U-23 untuk lolos semifinal. koleksi tujuh angka tidak akan menggeser skuad asuhan Gerald Vanenburg dari puncak klasemen.

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-23. Jika finis runner-up, harus bersaing dengan peringkat dua dari grup lain untuk memperebutkan status runner-up terbaik.

2. Bagaimana jika Timnas Indonesia U-23 Kalah dari Malaysia U-23?

Kekalahan dari Malaysia U-23 sejatinya juga akan meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke semifinal. Hal itu asalkan Timnas Indonesia U-23 tidak kalah lebih dari selisih satu gol. Andai cuma kalah 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 dan seterusnya, Timnas Indonesia U-23 diprediksi tetap lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik.

Jika di laga lain Filipina U-23 menang atas Brunei U-23, koleksi angka Filipina U-23, Timnas Indonesia U-23 dan Malaysia U-23 sama-sama enam angka. Untuk menentukan tim peringkat satu dan dua akan dibuat klasemen mini yang melibatkan hasil pertemuan ketiga tim.