TIMNAS Indonesia U-23 menang 1-0 atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini? Berdasarkan jadwal yang dirilis, pertandingan matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Setelah seluruh tim penghuni Grup A melewati dua pertandingan, puncak klasemen ditempati Timnas Indonesia U-23 dengan enam angka. Disusul di posisi dua dan tiga ada Filipina U-23 dan Malaysia U-23 dengan tiga angka. Sementara itu, Brunei Darussalam U-23 berada di dasar klasemen tanpa satu pun poin.

1. Timnas Indonesia U-23 Hanya Butuh Imbang

Duel Jens Raven dengan pemain Timnas Filipina U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg tetap mengincar kemenangan atas Malaysia U-23, sekalipun timnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 mengincar kemenangan di setiap pertandingan.

“Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang melawan siapa pun di laga selanjutnya,” kata Gerald Vanenburg di Stadion Madya, Minggu 20 Juli 2025.

2. Modal Timnas Indonesia U-23 Tumbangkan Malaysia U-23

Untuk meraih kemenangan, Timnas Indonesia U-23 memiliki banyak modal. Faktor pertama tentu bermain di kandang sendiri.

Bermain di hadapan puluhan ribuan suporter praktis meningkatkan mental bertanding Jens Raven dan kawan-kawan. Di dua laga awal Grup A sudah terbukti, Timnas Indonesia U-23 tampil beringas saat menang 8-0 atas Brunei dan 1-0 kontra Filipina.