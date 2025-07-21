Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |05:56 WIB
Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Malam Ini?
Timnas Indonesia U-23 berpeluang menang 1-0 atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 menang 1-0 atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini? Berdasarkan jadwal yang dirilis, pertandingan matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-23 2025 ini dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Setelah seluruh tim penghuni Grup A melewati dua pertandingan, puncak klasemen ditempati Timnas Indonesia U-23 dengan enam angka. Disusul di posisi dua dan tiga ada Filipina U-23 dan Malaysia U-23 dengan tiga angka. Sementara itu, Brunei Darussalam U-23 berada di dasar klasemen tanpa satu pun poin.

1. Timnas Indonesia U-23 Hanya Butuh Imbang

Duel Jens Raven dengan pemain Timnas Filipina U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Duel Jens Raven dengan pemain Timnas Filipina U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg tetap mengincar kemenangan atas Malaysia U-23, sekalipun timnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 mengincar kemenangan di setiap pertandingan.

“Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang melawan siapa pun di laga selanjutnya,” kata Gerald Vanenburg di Stadion Madya, Minggu 20 Juli 2025.

2. Modal Timnas Indonesia U-23 Tumbangkan Malaysia U-23

Untuk meraih kemenangan, Timnas Indonesia U-23 memiliki banyak modal. Faktor pertama tentu bermain di kandang sendiri.

Bermain di hadapan puluhan ribuan suporter praktis meningkatkan mental bertanding Jens Raven dan kawan-kawan. Di dua laga awal Grup A sudah terbukti, Timnas Indonesia U-23 tampil beringas saat menang 8-0 atas Brunei dan 1-0 kontra Filipina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/51/1635115/53rd-artistic-gymnastics-world-championship-jakarta-nonton-streaming-di-vision-cqn.jpg
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/sean_dyche_resmi_ditunjuk_sebagai_pelatih_baru_not.jpg
Sean Dyche Resmi Jadi Pelatih Nottingham Forest Gantikan Ange Postecoglou yang Dipecat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement