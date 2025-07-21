3 Cara Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Jelang Lawan Malaysia U-23, Nomor 1 Target Gerald Vanenburg

ADA 3 cara agar Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 jelang melawan Malaysia U-23 di pertandingan terakhir Grup A. Ketiga cara ini dapat terjadi karena memang kans Garuda Muda untuk ke semifinal sangatlah besar.

Hal itu tak terlepas dari kondisi Timnas Indonesia U-23 yang tengah memimpin Grup A dengan 6 poin. Jumlah poin tersebut diraih Muhammad Ferarri dan kawan-kawan usai sukses menang 8-0 atas Brunei Darussalam U-23 dan mengalahkan Filipina U-23 dengan skor 1-0.

Lalu di posisi kedua ada Malaysia U-23 dengan 3 poin, diikuti Filipina U-23 dengan 3 poin di urutan ketiga, dan terakhir ada Brunei dengan 0 poin. Khusus untuk Brunei, asa mereka untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2025 dipastikan sudah tertutup.

Sementara Timnas Indonesia U-23, Filipina, dan Malaysia masih punya kans dan akan ditentukan di laga pamungkas. Syarat untuk lolos adalah menjadi juara grup dan satu runner-up terbaik.

Bagi Timnas Indonesia U-23, untuk menjadi juara Grup A atau runner-up terbaik ada tiga cara. Penentuannya akan terjadi di laga melawan Malaysia U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (21/7/2025).

Berikut 3 Cara Timnas Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala AFF U-23 2025 Jelang Lawan Malaysia U-23:

1. Menang

Jens Raven menggila di laga Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Kemenangan menjadi target utama pelatih Gerald Vanenburg di laga kontra Malaysia U-23 nanti. Dengan tambahan 3 poin, perolehan poin Garuda Muda menjadi 9 angka.

Jumlah tersebut takkan bisa dikejar tim mana pun, termasuk Filipina andai menang lawan Brunei. Jadi, kemenangan otomatis membuat Garuda Muda menjadi juara grup tanpa memperdulikan hasil laga lain.