Incar Semifinal Piala AFF U-23 2025, Malaysia Siap Menggila Lawan Timnas Indonesia U-23!

JAKARTA – Timnas Malaysia U-23 mengincar semifinal Piala AFF U-23 2025. Untuk itu, mereka siap menggila saat menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Partai Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB.

1. Kepercayaan Diri

Malaysia dalam kepercayaan diri cukup bagus setelah bangkit setelah kalah 0-2 dari Timnas Filipina dengan berhasil menang 7-1 atas Timnas Brunei Darussalam U-23. Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 belum terkalahkan, yakni menang 8-0 atas Brunei Darussalam dan Filipina dengan skor 1-0.

Muhammad Haqimi Azim Bin Rosli mengatakan timnya akan melakukan evaluasi dari dua laga tersebut. Tujuannya agar mereka dapat tampil lebih baik saat melawan Skuad Garuda Muda.

"Kami akan mempersiapkan diri dan memberikan yang terbaik di pertandingan melawan Indonesia nanti," kata Haqimi Azim, dikutip Senin (21/7/2025).