Timnas Indonesia U-23 Tak Pernah Menang atas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23, Sinyal Bahaya?

Timnas Indonesia U-23 tak pernah menang atas Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23! (Foto: Instagram/@malaysia_nt)

TIMNAS Indonesia U-23 tak pernah menang atas Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23. Akankah ini jadi sinyal bahaya?

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 itu akan terjadi matchday tiga Grup A Piala AFF U-23 2025. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Modal Positif

Timnas Indonesia U-23 memasuki laga ini dengan modal positif. Garuda Muda meraih dua kemenangan dengan skor 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam U-23 dan 1-0 melawan Timnas Filipina U-23.

Hal serupa dirasakan Malaysia U-23. Sempat kalah 0-2 melawan Filipina, Harimau Malaya muda menang telak 7-1 atas Brunei Darussalam U-23 di laga kedua.

Selain mengandung tensi tinggi, laga kedua tim juga akan menjadi hidup mati terutama buat Malaysia. Tiga poin wajib dikantongi anak asuh Nafuzi Zain jika ingin melaju ke semifinal Piala AFF U-23 2025.

Kans cukup terbuka karena partai melawan Brunei tidak dihitung dalam klasemen runner-up terbaik. Untuk itu, kemenangan melawan Indonesia U-23, selama dengan margin dua gol (2-0, 3-1, 4-2), akan krusial.